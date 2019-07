Pierwsza Rumunka z tytułem na Wimbledonie spełniła wielkie marzenie swojej mamy

Wielki rodak Halep, były lider rankingu tenisistów, aż do tego roku pozostawał jedynym reprezentantem Rumunii, któremu udało się osiągnąć finał Wimbledonu w grze pojedynczej. Nastase grał o tytuł w 1972 i 1976 roku, jednak w obu przypadkach musiał uznać wyższość rywala.

Przekreślone marzenie Williams. Halep mistrzynią Wimbledonu Serena Williams... czytaj dalej » Dla Halep był to pierwszy finał Wimbledonu i od razu pierwsze zwycięstwo. - Denerwowałam się, miałam ściśnięty żołądek. Ale wiedziałam, że nie ma czasu na żadne emocje, dlatego po prostu wyszłam na kort i zrobiłam swoje - komentowała na gorąco Halep, który w jednostronnym finale pokonała Serenę Williams 6:2, 6:2.

Chce już wrócić

- To coś wyjątkowego. Nigdy nie zapomnę tego dnia. To było marzenie mojej mamy, odkąd miałam 10 lat. I ten dzień w końcu nadszedł, a moja jest tu ze mną i mogła to obejrzeć - zwróciła się do mamy.

W 2014 roku na Wimbledonie Halep doszła do półfinału i do dziś było to jej najlepsze osiągnięcie. Przed rokiem odpadła w 3. rundzie.

- Ciężko pracowałam nad tym, żeby poprawić swoją grę na kortach trawiastych. W tym roku zaczęłam lepiej czuć piłkę. Nie mogę się już doczekać, aż tu wrócę za rok - powiedziała uśmiechnięta Halep.