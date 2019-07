Serena Williams: przestanę walczyć o równouprawnienie w dniu, w którym będę w grobie

Po pierwsze, Williams to tenisistka. Po drugie, Williams to aktywistka walcząca o prawa mniejszości. Wreszcie po trzecie, od blisko dwóch lat Williams to matka. Według King tych trzech roli nie da się pogodzić, jeśli się myśli o odniesieniu sukcesu w tenisie.

- Serena ma dziecko, wspiera walkę o równouprawnienie, szczególnie kobiet o innym kolorze skóry. Ale przez to ma ciężej - zauważyła 12-krotna mistrzyni wielkoszlemowa. - Chciałabym, żeby ona zostawiła to wszystko na boku, ponieważ ma od tego ludzi. Chciałabym, żeby skupiła się wyłącznie na tenisie, żeby kiedy będzie już starsza, mogła spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: zrobiłam wszystko, co w mojej mocy - zaproponowała King. - Ale jeśli jej się to podoba, to w porządku. Cokolwiek sprawia jej przyjemność, nie jest to nasza sprawa - zastrzegła.

Od powrotu na korty po przerwie macierzyńskiej sen z powiek Williams spędza walka o rekordowy 24. tytuł wielkoszlemowy, dzięki któremu na pierwszym miejscu klasyfikacji wszech czasów zrównałaby się z Margaret Court. W sobotę Williams nie wykorzystała trzeciej takiej szansy. W finale Wimbledonu przegrała wyraźnie z Simoną Halep 2:6, 2:6.

Komentarzy King udzieliła wcześniej, ale Williams odniosła się do nich po finale. Na zakończenie konferencji prasowej została zagadnięta o to przez, jak można wywnioskować z wypowiedzi Amerykanki, czarnoskórą dziennikarkę. - Może powinnaś na rok zrezygnować z celebryckiego życia, przestać walczyć o równouprawnienie i skupić się tylko na tenisie? - zapytała dziennikarka, nawiązując do wypowiedzi King.

Williams odpowiedziała na tę propozycję jednym zdaniem. - Dzień, w którym przestanę walczyć o równouprawnienie i o ludzi wyglądających tak jak ja czy ty, będzie dniem, w którym będę w grobie - zapowiedziała 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa.