Serena Williams w półfinale Wimbledonu. "Kilka tygodni temu nie wygrałabym tego meczu"

09.07 - Serena Williams pokonała w trzech setach Alison Riske. Dzięki temu utytułowana Amerykanka awansowała do półfinału Wimbledonu.

Pierwszy w karierze pojedynek Williams z 55. w rankingu WTA Riske był dla pierwszej z Amerykanek poważnym sprawdzianem. W dwugodzinnym spotkaniu faworytka posłała aż 19 asów, przy jednym po stronie jej przeciwniczki. Williams miała także znaczącą przewagę uderzeń wygrywających (49 do 25), ale i niewymuszonych błędów (27 do 18).

- Jestem naprawdę zadowolona. Kilka tygodni temu nie wygrałabym tego meczu. To była żmudna droga. Alison grała świetnie i pokonała wiele znakomitych rywalek tutaj - zwróciła uwagę była liderka światowego rankingu, która w tym sezonie przez dłuższy czas zmagała się z kontuzją kolana.



Prawie 38-letnia zawodniczka w dorobku ma 23 triumfy w zawodach tej rangi i mierzy w wyrównanie osiągnięcia rekordzistki wszech czasów Australijki Margaret Court, która w singlu triumfowała 24 razy.



Williams w Wimbleodnie zwyciężyła jak na razie siedmiokrotnie - w latach 2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16. W minionym sezonie przegrała w finale.



Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "19" Brytyjka Johanna Konta lub Czeszka Barbora Strycova.

Straciła tylko jednego seta

Jednak jako pierwsza do półfinału we wtorek awansowała Halep. Rumunka miała problemy z Zhang tylko w pierwszej partii. Azjatka prowadziła 4:1, ale zaraz potem była liderka rankingu WTA odrobiła stratę. W drugim secie Chinka nie stanowiła już dla niej żadnego zagrożenia.



Halep wyrównała swój najlepszy wynik w Wimbledonie. Poprzednio do półfinału dotarła w 2014 roku. W najlepszej "czwórce" Wielkiego Szlema zagra po raz siódmy.



Rumunka jak na razie w Londynie straciła jednego seta. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "ósemką" Ukrainka Jelina Switolina lub Czeszka Karolina Muchova.