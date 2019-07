Wielcy faworyci nie zawodzą. Serena Williams i Rafael Nadal gromią rywali

Foto: WILL OLIVER/ANDY RAIN/PAP/EPA | Video: Newspix

Rozstawiona z numerem 11. Williams wielkoszlemowych w singlu pewnie pokonała Hiszpankę Carlę Suarez Navarro (30.) 6:2, 6:2. Odniesienie poniedziałkowego zwycięstwa zajęło jej zaledwie 63 minuty.

W drodze po rekord

Uczennica nie przerosła mistrzyni. Piękny sen Coco Gauff dobiegł końca Na 4. rundzie... czytaj dalej » W końcówce pierwszego seta Suarez Navarro miała dwie okazje na przełamanie, ale rywalka w obu sytuacjach się wybroniła. Sześć wcześniejszych pojedynków tych tenisistek również należało do jednostronnych. W 12 setach prawie 38-letnia Amerykanka oddała Hiszpance 16 gemów.

Williams po raz 16. wystąpiła w 1/8 finału londyńskiej imprezy, a po raz 14. awansowała do kolejnego etapu. W "ósemce" Wielkiego Szlema znalazła się po raz 51.



Słynna zawodniczka z USA w dorobku ma 23 triumfy w zawodach tej rangi i mierzy w wyrównanie osiągnięcia rekordzistki wszech czasów Australijki Margaret Court. W Wimbledonie zwyciężyła jak na razie siedmiokrotnie - w latach 2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16. W minionym sezonie przegrała w finale.



Kolejną rywalką młodszej z sióstr Williams będzie jej rodaczka Alison Riske, która w 1/8 finału wyeliminowała liderkę światowego rankingu Ashleigh Barty. Australijka, która w pierwszej połowie czerwca zwyciężyła we French Open, była wskazywana - obok Williams - jako jedna z głównych faworytek zmagań na trawiastych kortach All Englad Clubu. Riske wygrała 3:6, 6:2, 6:3.

Źródło: PAP/EPA Serena Williams idzie jak burza

Lekko, łatwo i przyjemnie

Murray wierzy w powrót na szczyt. "Dominują ci sami ludzie" Były lider... czytaj dalej » Rozstawiony z numerem trzecim Nadal pokonał Portugalczyka Joao Sousę 6:2, 6:2, 6:2 w 1/8 finału Wimbledonu. Był to najkrótszy mecz wicelidera światowego rankingu w tej edycji londyńskiej imprezy.

W dwóch pierwszych partiach Hiszpan przełamał rywala już w jego pierwszych gemach serwisowych. W secie otwarcia prowadził nawet 4:0. Ani razu nie był zagrożony stratą podania, a sam wykorzystał sześć z ośmiu szans na breaka. Przy stanie 1:1 zawodnicy rozegrali akcję składającą się z 20 uderzeń, którą 33-letni Hiszpan zakończył bekhendem posłanym po przekątnej w biegu. Część publiczności nagrodziła go za to zagranie owacją na stojąco. Pojedynek zakończył zaś asem.

Nadal po raz siódmy dotarł do tego etapu w Wimbledonie, a w Wielkim Szlemie po raz 39. Tego dnia zanotował też 52. wygrany mecz w londyńskiej imprezie, wyprzedzając pod tym względem w klasyfikacji wszech czasów Bjoerna Borga, spychając słynnego Szweda na dziewiąte miejsce.



Utytułowany zawodnik z Majorki jest specjalistą od gry na kortach ziemnych (w pierwszej połowie czerwca wygrał po raz 12. w karierze wielkoszlemowy French Open). Na trawiastych obiektach All England Clubu zwyciężył dwukrotnie - w 2008 i 2010 roku.



Jego kolejnym rywalem będzie jeden z Amerykanów - Tennys Sandgren lub Sam Querrey.