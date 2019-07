"W naszym sporcie nie ma remisów". Federer o "brutalności" porażek z Djokoviciem

Nadal z mieszanymi uczuciami. "Jest niedosyt. Federer zasłużył na zwycięstwo" Rafael Nadal nie... czytaj dalej » Federer to ośmiokrotny zwycięzca turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach All England Clubu w Londynie. Rywalem w kolejnym jego finale będzie Djoković. Szwajcar i Serb grali ze sobą w imprezach ATP aż 47-krotnie. Bilans przemawia za Djokoviciem, który wygrał 25 potyczek. Również zwycięstwem "Nole" zakończyły się dwa ostatnie mecze z Federerem.

Bez żadnych zaskoczeń

- Jeśli dochodzisz do momentu, w którym grałeś z kimś ponad 15 razy, to tak naprawdę nie masz już nic do odkrycia. Kiedy wiesz, jak dany zawodnik zareaguje, gdy to się naprawdę liczy, to jak możesz kogoś zaskoczyć? - zastanawiał się Szwajcar na konferencji prasowej.

Federer w półfinale pokonał w czterech setach Rafaela Nadala, innego dobrego znajomego z przeciwnej strony siatki. Djoković uporał się, także w czterech partiach, z Roberto Butistą Agutem.

Serb broni tytułu. W finale ubiegłorocznego Wimbledonu ograł Kevina Andersona z RPA. Jeśli udałoby mu się pokonać Federera ponownie, byłby to jego piąty triumf w Londynie i łącznie 16. w Wielkim Szlemie. Blisko 38-letni Szwajcar ma na koncie dwadzieścia tytułów, co jest rekordowym wynikiem w historii męskiego tenisa.

Koncert gry mistrza z Bazylei. Będzie wymarzony finał Federera z Djokoviciem 20-krotny mistrz... czytaj dalej » - Na koniec wszystko sprowadza się do tego, kto jest lepszy danego dnia, kto czuje się lepiej mentalnie, komu zostało więcej energii, kto jest lepszy w decydujących momentach. W tenisie zawsze ktoś będzie nieznacznie lepszy, bo w naszym sporcie nie ma remisów. Niekiedy to jest brutalne - stwierdził Federer.

"Jak w szkole"

- Nie chcę powiedzieć, że zawsze wygrywa lepszy, bo czasami trudno jest znieść porażkę. Jak w meczu z Nadalem. Mógł mnie przełamać w ostatnim gemie i kto wie, czy może wciąż byśmy grali? - pytał retorycznie.

Djoković jest o pięć lat młodszy, ale doświadczony Szwajcar nie zamierza jakoś szczególnie przygotowywać się do finału.

- Nie mam za dużo mocy do trenowania. Teraz bardziej chodzi o regenerację, poodbijanie kilku piłek, rozgrzanie się przed niedzielą. Więcej zależy od taktyki. Tutaj jest jak w szkole. W dniu testu nie przeczytasz wszystkich książek, nie masz czasu. Swoją pracę trzeba było wykonać po drodze. To dlatego mogłem zagrać dobry mecz z Nadalem - ocenił Federer, który jest najstarszym finalistą wielkoszlemowego turnieju od 1974 roku.