Spór o korty na Wimbledonie, Nadal odpowiedział. "Obecnie jestem nieco ważniejszy niż Barty"

Wśród kibiców tenisa od dawna pierwszy dzień drugiego tygodnia Wimbledonu, gdy odbywają się wszystkie mecze 1/8 finału, nazywany jest "szalonym poniedziałkiem". Fani mogą wybierać do woli. Dla organizatorów oznacza to zawsze ból głowy związany z rozmieszczeniem wszystkich spotkań z czołowymi zawodnikami na głównych kortach All England Club. Przeważnie pokrzywdzone bywają w tej sytuacji singlistki.



Federer pogodził Nadala z Djokoviciem. Ekspresowy spacerek mistrza z Bazylei Wielka trójka... czytaj dalej » W tym roku nigdy poza dwoma największymi obiektami nie grali ani będący pierwszą rakietą świata Serb Novak Djoković, ani rozstawiony z "dwójką" Szwajcar Roger Federer (3. ATP). Również Nadal, który jest wiceliderem listy ATP, ale w Londynie występuje z "trójką". Barty zaś dwa ze swoich czterech meczów rozegrała na trzecim co do wielkości korcie nr 2.

"Możemy przewidzieć przyszłość czy nie?"

Na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał Nadala, czy nie uważa, iż bardziej sensowne byłoby, gdyby poniedziałkowy trzysetowy pojedynek Australijki z Amerykanką Alison Riske odbył się na największym obiekcie kompleksu zamiast jego jednostronne spotkanie z Portugalczykiem Joao Sousą.

Hiszpan tym razem nie ugryzł się w język.



- Możemy przewidzieć przyszłość czy nie? Jestem wiceliderem rankingu i mam w dorobku 18 tytułów wielkoszlemowych. Szczerze mówiąc, to mam poczucie, że obecnie w świecie tenisa jestem kimś nieco ważniejszym niż Ashleigh Barty, nawet jeśli ona jest pierwszą rakietą świata, wygrała ostatnio French Open i gra niewiarygodnie dobrze - wypalił zdumionym dziennikarzom.

Źródło: Getty Images Rafael Nadal serwujący na korcie centralnym

Barty nie podjęła się udziału w ostrzejszej dyskusji na ten temat.



- Układanie planu gier jest poza moją kontrolą. Zagram na jakimkolwiek korcie, na jaki zostanę wysłana. Rozmieszczanie spotkań jest z pewnością bardzo trudnym zadaniem. Jest tyle wspaniałych meczów, które wszyscy chcą obejrzeć, a zawodnicy chcą być ich częścią. Dla nas pole do gry zawsze ma takie same wymiary. Kort nr 2 jest piękny. Cieszyłam się czasem spędzonym na nim - zapewniła Australijka, która tylko raz w tym roku wystąpiła na korcie centralnym. W trzeciej rundzie zmierzyła się na nim z mało znaną Brytyjką Harriet Dart.

Źródło: Getty Images Ashleigh Barty

