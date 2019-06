Nadal narzeka na Wimbledon. "To niesprawiedliwe. Tylko oni tak robią"

Oto, co działo się podczas powrotu do szatni Rafaela Nadala po zwycięskim finale French Open 2019.

Na kortach All England Club obowiązuje inny niż na pozostałych turniejach wielkoszlemowych system wyznaczania przedturniejowych pozycji. Nie opiera się wyłącznie na światowym rankingu, ale także na wynikach uzyskanych przez zawodników w danym roku na trawiastych kortach.

I tak świeżo upieczony zwycięzca French Open - według ATP będący drugim tenisistą świata - może spodziewać się w trakcie turnieju potencjalnie trudniejszych rywali od trzeciego w rankingu Federera.

Hiszpan nie potrafi zrozumieć, dlaczego brytyjscy organizatorzy wyłamują się ze sprawdzonych wszędzie na świecie schematów, w zamian preferując własny.

- Jest to nietypowe. Wimbledon to jedyna impreza w roku, w którym ludzie odpowiedzialni za turniej działają po swojemu, według własnych kryteriów. A ta niesprawiedliwość spotkała przecież nie tylko mnie, ale też innych zawodników, którzy pracowali na swój status przez cały sezon - opowiadał Nadal w telewizji Movistar Plus.

"To ich wybór"

18-krotny zwycięzca Wielkiego Szlema nie ma jednak zamiaru rozpaczać. Do walki na londyńskiej trawie podejdzie podwójnie zmobilizowany.

- Niezależnie od tego czy będę drugi, czy trzeci, będę grał swój najlepszy tenis. To ich (organizatorów - red.) wybór, który muszę zaakceptować. Będę walczył o zwycięstwo w każdym ze spotkań - zapowiedział.

Dziwne i zaskakujące

Będący światowym numerem jeden Novak Djoković rozumie frustrację hiszpańskiego kolegi.

- Wimbledon ma takie, a nie inne zasady i trzeba je uszanować, niemniej szczerze są trochę dziwne. Roger to największy z największych, wygrał Wimbledon najwięcej razy ze wszystkich i jeżeli ktoś zasługuje na coś takiego, to właśnie on. Z drugiej strony jest rozstawiony kosztem Nadala, co wydaje mi się dość zaskakujące - ocenił Serb w rozmowie z agencją Reuters.

Walka na trawiastych kortach w Londynie potrwa od 1 do 14 lipca.