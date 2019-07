Kvitova po pokonaniu Linette: to był mój najlepszy występ w tym turnieju

Linette: zagrałam na trawie dużo lepiej niż kiedykolwiek wcześniej Magda Linette... czytaj dalej » Polkę Kvitova pochwaliła. - Serwowała znacznie lepiej niż się tego spodziewałam. Grała świetnie od pierwszej piłki, była podekscytowana. Fajnie, że dobrze jej poszło w dwóch wcześniejszych rundach - wyznała zwyciężczyni.

Kvitova: nie wybiegam za daleko w przyszłość

Czeszka była zdecydowaną faworytką tego spotkania. Niewiadomą pozostawało to, czy nie przeszkodzą jej niedawne kłopoty zdrowotne. Z French Open wycofała się tuż przed rozpoczęciem rywalizacji z powodu kontuzji lewego ramienia. Do gry po ponadmiesięcznej przerwie wróciła właśnie startem na Wimbledonie. Podczas londyńskiego turnieju przed meczami drugiej i trzeciej rundy nie trenowała na korcie, a jedynie ćwiczyła na siłowni i biegała. Nie przeszkodziło jej to w wygraniu spotkań.



- Nie czuję się jednak pewnie, ból może się pojawić w ramieniu i wtedy będę musiała się wycofać. Bardzo się cieszę, że wygrałam ten mecz, to dla mnie ważne. Nie wybiegam za daleko w przyszłość - zastrzegła.