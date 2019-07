Dostał lekcję tenisa od Federera. "Zapytałem, ile się za to należy"

23-letni Włoch, prowadzony przez Vincenza Santopadre, zięcia prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, miał powalczyć z Federerem. W końcu jest 20. tenisistą świata, a do meczu ze Szwajcarem przystępował z efektownym rekordem 11-1 w tym sezonie na kortach trawiastych.

Federer jednak błyskawicznie sprowadził Berrettiniego na ziemię. Potrzebował na to dokładnie 17 minut, bo zaledwie tyle trwał pierwszy set. Zresztą dalej było podobnie. Przez cały mecz Szwajcar przegrał 11 punktów przy swoim serwisie i popełnił tylko pięć niewymuszonych błędów. Po 74 minutach było po wszystkim. To jeden z najkrótszych meczów w tegorocznym turnieju gry pojedynczej mężczyzn.

Po meczu Berrettini pokornie podszedł do siatki i pogratulował Federerowi 99. zwycięstwa na Wimbledonie. - Powiedziałem: dzięki za lekcję tenisa, ile się za to należy? - zdradził włoski tenisista na pomeczowej konferencji prasowej.

- Oczywiście nie był to najlepszy mecz w moim wykonaniu, ale Roger był dla mnie po prostu za dobry. Grał dobrze, a ja byłem trochę spięty. Przed meczem byłem na to wszystko przygotowany, ale kiedy on zaczął tak grać, to trudno było mi coś zrobić - przyznał bezradny Berrettini.

Był to pierwszy pojedynek 23-letniego Włocha z 20-krotnym mistrzem Wielkiego Szlema. Zamierza z tej lekcji czerpać pełnymi garściami. - Myślę, że to dużo pomoże mojej karierze - ocenił Berrettini, który Londyn opuszcza z najlepszym wielkoszlemowym wynikiem w karierze.