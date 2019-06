Magdalena Fręch przegrała w kwalifikacjach Wimbledonu

Magdalena Fręch odpadła w kwalifikacjach Australian Open. 154. na liście światowej Polka, która rok temu awansowała do głównej drabinki turnieju i odpadła tam w 1. rundzie, a we French Open dotarła nawet do 2. rundy głównego turnieju, uległa 2:6, 3:6 Niemce Annie Zaji (214. WTA).

Spacerek Majchrzaka na początek kwalifikacji do Wimbledonu Wymarzony... czytaj dalej » Dla Fręch był to już szósty mecz rozegrany w tym sezonie na trawie. W Nottingham i Birmingham Polka też rywalizowała w kwalifikacjach, a w pierwszej z imprez udało jej się przebić do turnieju głównego. Niestety, nie miała szczęścia do losowań i nie inaczej było podczas gier wstępnych trzeciej odsłony wielkiego szlema w tym sezonie. 28-letnia Rus w 2012 roku dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu i niedługo później klasyfikowana była na 61. miejscu w światowym rankingu.

Nie wykorzystała szans

O zwycięstwie Holenderki w pierwszym secie zadecydował pojedynczy break, przy 5:4. Wcześniej łodzianka w trzech gemach nie wykorzystała szans na przełamanie.

Drugi set rozpoczął się od najdłuższego gema w meczu. Serwująca Rus znów była w opałach, ale zdołała obronić swój serwis po raz czwarty. Wyjście z opresji dodało jej skrzydeł, bo następnie objęła prowadzenie 3:0. Drugie przełamanie zanotowała na 5:1 i choć Fręch poderwała się do walki, notując pierwszego w meczu breaka (2:5), po godzinie i 19 minutach losy rywalizacji były rozstrzygnięte.

Osiem palców u rąk, siedem u stóp. "Dla niej żadne ograniczenia nie istnieją" Choć ma dopiero... czytaj dalej » Obie tenisistki popełniły niemal tyle samo niewymuszonych błędów (Fręch 27, Rus 26), ale Holenderka miała na swoim koncie o dziesięć uderzeń wygrywających więcej (25-15).

W 2018 roku Fręch przebiła się przez kwalifikacje Australian Open i Rolanda Garrosa.

Kawa wciąż w grze

We wtorek swój pierwszy mecz gier wstępnych rozegra też Katarzyna Kawa (217. WTA), której rywalką będzie Brytyjka Francesca Jones (366. WTA).

Pewne udziału w turnieju głównym są z kolei Magda Linette i Iga Świątek.

Wśród mężczyzn w drabince głównej zobaczymy Huberta Hurkacza, a pierwsze zwycięstwo w kwalifikacjach w poniedziałek zanotował Kamil Majchrzak.