Walka na całego, wyżej rozstawiona rywalka pokonana. Linette w trzeciej rundzie Wimbledonu

W lutym Polka obchodziła 27. urodziny. Rakietą w światowym rankingu jest 75., w Wielkim Szlemie najdalej docierała do rundy trzeciej, we French Open 2017 i Australian Open 2018. Z Wimbledonem w czterech ostatnich edycjach żegnała się po pierwszym meczu.



W trwającej imprezie pokonując we wtorek rosyjską kwalifikantkę Annę Kalinską 6:0, 7:6 (11-9) już osiągnęła największy sukces. - Myślę, że z każdym mam szansę, dopóki nie jest to Serena Williams i wszystko zależy ode mnie - oświadczyła jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.

W sobotę przed Linnete zadanie z półki najwyższej

Anisimova 31 sierpnia skończy lat 18. Ona na wimbledońskiej trawie jako seniorka debiutuje, czym podekscytowana jest bardzo. - Staram się cieszyć każdą chwilę, którą mogę tu spędzić. Mogłabym siedzieć na terenie tego kompleksu cały dzień, uwielbiam każdą spędzoną tu sekundę - opowiadała Amerykanka. W tym sezonie zadziwia, nawet zachwyca. Zaczynała go na pozycji 96. w rankingu WTA, jest na 26. Na kortach Rolanda Garrosa dotarła niedawno do półfinału. Wielkie osiągnięcie.

W czwartkowe popołudnie na korcie numer 12 starała się bardzo, Linette walczyć musiała w każdej wymianie o każdą piłkę. I w tych najważniejszych momentach to Polka była górą. Pewnie serwowała, odważnie wybierała się do siatki. W gemie trzecim przełamała serwis rywalki. Wystarczyło, by zgarnąć pierwszego seta do czterech.

Po 39. minutach była w połowie drogi.

Anisimova straciła podanie i w secie drugim, przegrywała 2:3, potem 2:4 i 3:5. Nie odpuszczała nawet na chwilę, co to, to nie. Linette nie mogła stracić koncentracji, przy wyniku 5:4 serwowała, sytuacja wydawała się być komfortową. Nic z tego, amerykańska nastolatka ryzykowała na całego i wyrównała.

Co na to Polka? Pozbierała się błyskawicznie, a prowadząc 6:5 szansie na awans nie pozwoliła już uciec.

W sobotę czeka ją zadanie z półki najwyższej - spotkanie z rozstawioną z szóstką Kvitovą, która w czwartek 7:5, 6:2 odprawiła Francuzkę Kristinę Mladenovic.

Źródło: PAP/EPA Linette w trzeciej rundzie Wimbledonu

II runda:

Magda Linette (Polska) - Amanda Anisimova (USA) 6:4, 7:5