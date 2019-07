Linette: zagrałam na trawie dużo lepiej niż kiedykolwiek wcześniej

Wimbledoński sen Linette przerwany. Kvitova była poza zasięgiem Petra Kvitova nie... czytaj dalej » - Petra naprawdę grała bardzo dobrze, bardzo dokładnie i agresywnie, mocno wchodziła w kort. Niezwykle trudno było cokolwiek zrobić, gdy serwowała, bo radziła sobie pod tym względem znakomicie - zmieniała kierunki, zaskakiwała mnie. Ja na pewno mogłam serwować dużo lepiej. Ale z drugiej strony nakładała na mnie bardzo dużą presję, zwłaszcza przy drugim podaniu. Myślę, że te dwie rzeczy się nałożyły - dobra gra rywalki i moja trochę słabsza dyspozycja serwisowa - wyznała Linette.

Linette: tego chcę się nauczyć

Czeszka tuż przed rozpoczęciem French Open wycofała się z udziału z powodu kontuzji lewego ramienia. Wróciła do rywalizacji startem w Londynie. W dniach bez meczów nie trenuje na korcie, ale - jak na razie - nie przeszkadza jej to w przechodzeniu do kolejnych rund.



- Czy liczyłam, że coś się zatnie w jej grze? Gdzieś tam nadzieja była, ale ona nie dawała sygnałów ku temu. Bardzo wcześnie mnie przełamała w obu setach, więc nie miała powodów, by się zestresować. Była bardzo pewna - relacjonowała Polka.

Źródło: PAP/EPA Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu

Jak dodała, zawodniczki ze światowej czołówki wyróżnia to, iż do każdej piłki w gemie podchodzą tak samo.



- Nie ma znaczenia, czy jest 0:0 czy równowaga, więc w meczu z nimi każda piłka jest bardzo trudna do wygrania. One sprawiają wrażenie, że trzeba zrobić coś ekstra, by wygrać punkt. Tego chcę się nauczyć i staram się z tego brać przykład - przyznała tenisistka, która wciąż czeka na pierwszą wygraną nad rywalką z Top10.



Dotychczas nie miała szczęścia do Wimbledonu. W latach 2012-14 nie potrafiła przebić się przez eliminacje, a od 2015 roku zatrzymywała się na pierwszej rundzie w głównej drabince. Obecną edycję ocenia na plus. - Oczywiście, nie cieszę się, że przegrałam, bo chciałabym być w drugim tygodniu i iść dalej. Ale cieszę się, że w tym roku zagrałam na trawie dużo lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. To budujące na przyszłość. Wiem, że mogę zawalczyć o dalsze rundy - zapewniła.