Magda Linette walczy z młodą amerykańską gwiazdą o trzecią rundę Wimbledonu

18:17 0/40 Trzy break pointy dla Linette.

18:17 A w turnieju nie ma już obrończyni tytułu - Angelique Kerber.

18:16 2:2. Znów świetnie serwuje Linette. Przez 56 minut Amerykanka nie jest w stanie dobrać się jej do skóry.

18:12 1:2. Amanda utrzymała serwis. Na razie w tym meczu podające na linii serwisowej spisują się bardzo dobrze.

18:10 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki i szansa dla poznanianki.

18:08 1:1. Magda wybroniła się kapitalnym serwisem. Co prawda na swoim koncie ma tylko trzy asy, ale wiele wygrywających podań.

18:06 30/40 Pierwszy w meczu break point dla Anisimovej.

18:04 0:1. Anisimova wygrywa swoje podanie na początek drugiego seta. Amerykanka jest najmłodszą rozstawioną tenisistką w tegorocznym Wimbledonie.

18:03 A Hurkacz jutro nie zagra na korcie centralnym.

18:01 Pierwszy set trwał 39 minut. Linette po drugim serwisie wygrywała 69 proc. wymian. Imponujące osiągnięcie nawet na trawie.

18:00 Magda w ostatnim czasie sporo czasu musiała poświęcić serwisowi, bo wygląda on dziś imponująco.

18:00 6:3. Brawo Magda za zamknięcie seta. Anisimova w najważniejszym momencie zaczęła grać znakomicie, ale Linette nie pozwoliła jej na odrobienie strat.

17:59 As serwisowy Linette i będzie trzecie setowa.

17:59 40/40 Dwie piłki setowj niewykorzystane przez Linette. Rywalka gra najlepiej w tym meczu.

17:54 5:4. Obroniła się serwisem Anisimova. Po przerwie serwować jednak będzie Polka.

17:53 Amerykanka broni się winnerem i kilkoma głębokimi uderzeniami.

17:53 Piłka setowa dla Linette po kolejnych błędach Anisimovej.

17:50 5:3. Anisimova wyrzuca bekhendem piłkę w aut i Polka potrzebuje do zwycięstwa w pierwszym secie już tylko jednego gema.

17:50 "Super" - głośno krzyknęła po swoim wygrywającym serwisie przy stanie 40/40 Linette.

17:49 Linette lub Anisimova w trzeciej rundzie zmierzy się z Petrą Kvitovą.

17:46 4:3. Nie udało się tym razem, ale Linette wciąż imponuje swoją postawą. Bilans winnerów do niewymuszonych błędów: 8-12 (AA), 5-5 (ML).

17:44 Był też kolejny break point, ale tym razem Anisimova wybroniła się znakomita akcją.

17:43 30/40 Linette miała trzeci w tym meczu break point, ale niestety wyrzuciła za końcową linię bekhend.

17:40 4:2. Kapitalny gem spokojnie grającej Polki. Bardzo dobry serwis i uderzenia wygrywające.

17:37 2:3. Linette miała kolejny break point, ale tym razem Anisimova utrzymuje podanie. Już dziewięć niewymuszonych błędów Amerykanki.

17:36 Sousa jest jedynym Portugalczykiem w trzeciej rundzie singla.

17:36 A nieco wcześniej na korcie numer 12 Joao Sousa pokonał w trzech setach Marina Cilicia.

17:33 3:1. Linette utrzymuje przewagę przełamania w gemie wygranym na przewagi. Poznanianka gra bardzo szybko i na razie skutecznie.

17:28 2:1 Brawo. Linette przełamuje podanie rywalki. Świetny początek. Sporo błędów Amerykanki.

17:25 1:1. Polka rewanżuje się jeszcze łatwiej wygranym gemem serwisowym.

17:23 0:1. Pierwszy gem dla Amerykanki, która od początku stara się grać agresywnie. Wygrany do "30".

17:19 Powoli kończy się rozgrzewka. Jako pierwsza serwować będzie Amerykanka.

17:19 Amerykanka jest jedną z największych rewelacji tego sezonu. Na początku roku była 96. rakietą świata, ale udane występy w Australian Open i French Open oraz wygrana w turnieju WTA w Bogocie sprawiły, że w efektownym stylu awansowała do Top30. W Melbourne dotarła do 1/8 finału, a w Paryżu odpadła dopiero w półfinale. Urodzona w New Jersey nastolatka, której rodzice są Rosjanami, debiutuje w zasadniczej części Wimbledonu.

17:18 Z niespełna 18-letnią Anisimovą w przeszłości trenowała, ale nigdy nie zmierzyły się w oficjalnym spotkaniu.

17:18 Zajmująca 75. miejsce w rankingu WTA Linette dotychczas nie miała szczęścia do tego prestiżowego londyńskiego turnieju. W latach 2012-14 nie potrafiła się przebić przez eliminacje, a od 2015 roku stale zatrzymywała się na pierwszej rundzie w głównej drabince. Złą passę przełamała dopiero we wtorek, pokonując 144. na światowej liście Annę Kalinską 6:0, 7:6 (11-9). Po efektownym zwycięstwie w pierwszej partii w drugiej Polka miała trochę kłopotów z rosyjską kwalifikantkę, ale ostatecznie wygrała w dwóch setach.

17:18 Jeśli tenisistka z Poznania sprawi na korcie numer 12 niespodziankę i wyeliminuje będącą rewelacją tego sezonu Amerykankę, to wyrówna swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie.