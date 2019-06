Kamil Majchrzak o krok od Wimbledonu

We French Open Majchrzak odpadł w kwalifikacjach

Zajmujący 111. miejsce w rankingu ATP Majchrzak po raz drugi w karierze oraz w sezonie zmierzył się ze 154. w tym zestawieniu Ramanathanem. W poprzednim pojedynku także to on cieszył się ze zwycięstwa.



Magdalena Fręch przegrała w kwalifikacjach Wimbledonu Magdalena Fręch... czytaj dalej » Na otwarcie piotrkowianin wygrał z Constantem Lestienne 6:1, 6:2. By po raz pierwszy w karierze wystąpić w głównej drabince Wimbledonu będzie musiał wyeliminować innego Francuza - Enzo Couacauda. Z będącym 215. rakietą świata zawodnikiem jeszcze nigdy nie miał okazji grać.

23-letni Majchrzak debiut w zasadniczej części imprezy wielkoszlemowej zaliczył w styczniowym Australian Open. Wówczas przeszedł eliminacje, a potem odpadł w pierwszej rundzie.

Linette i Hurkacz pewni

Jeszcze w środę w drugiej rundzie kwalifikacji w Londynie ma wystąpić Katarzyna Kawa. Na ich pierwszym etapie odpadła Magdalena Fręch.



Pewni miejsca w głównej drabince na podstawie rankingu są Magda Linette i Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek, która otrzymała tzw. dziką kartę.