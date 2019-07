Wstrząsające wyznanie tenisistki. "Ludzie życzą mi śmierci, to codzienność"

09.07 - Serena Williams pokonała w trzech setach Alison Riske. Dzięki temu utytułowana Amerykanka awansowała do półfinału Wimbledonu.

Serena Williams wraca do afery z US Open. "Zaczęłam sesje z terapeutą" Była kłótnia z... czytaj dalej » Rozczarowana po porażce była bardzo, straciła szansę na półfinał, w którym jej rywalką byłaby Serena Williams.



Przez chwilę nie wiedziała, co odpowiedzieć, kiedy dziennikarz przypomniał na konferencji, że w secie pierwszym prowadziła już 4:1, wymienił kilka błędów, które popełniła, wypomniał 33 niewymuszone błędy, a na koniec zapytał, czy nie radzi sobie w tych najważniejszych akcjach, przy decydujących punktach.

Konta: proszę, nie traktuj mnie protekcjonalnie

- Nie musisz ze mnie kpić w tak nieprzyjemny sposób. Rozmawiam z wami bardzo otwarcie i szczerze. Jeżeli z moimi słowami się nie zgadzacie - trudno, akceptuję to. Wciąż w siebie wierzę. Wierzę, że idę dobrą drogą. Nic bym nie zmieniła - zapewniała.



- Pytam cię jako kogoś, kto prawdopodobnie chce z tego, co się stało, wyciągnąć lekcję i pewnego dnia wygrać turniej Wielkiego Szlema… - zaczął tłumaczyć dziennikarz.



- Proszę, nie traktuj mnie protekcjonalnie.



- Nie traktuję.

- Sposób, w jaki zadałeś pytanie, był bardzo lekceważący. Jestem zawodowym sportowcem, który za każdym razem daje z siebie absolutnie wszystko. Tym razem to nie wystarczyło - zaatakowała.



Słowną utarczkę przerwał prowadzący konferencję, prosząc o następne pytania.



Wśród nich padło i to - tym razem zadane przez dziennikarkę - o obrażanie tenisistek w mediach społecznościowych. - To codzienność każdej kobiety uprawiającej popularny sport na wysokim poziomie. Każda z nas musi się z tym mierzyć - mówiła Konta. - Ludzie życzą mi śmierci, dostaję mnóstwo takich wiadomości. Mam osobę, która stara się blokować tego typu wpisy na moich profilach.