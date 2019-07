Hurkacz znakomity przez dwa sety. Djoković jednak za mocny

Walka na całego, faworyzowana rywalka pokonana. Linette w trzeciej rundzie Wimbledonu Dobry serwis... czytaj dalej » Tak relacjonowaliśmy mecz Djoković - Hurkacz

Ochów i achów nad grą obu panów na trybunach nie brakowało. Słusznie, po widowiskowych akcjach, morderczych wymianach kończonych niekiedy przez Polaka robinsonadami rodem z futbolu, dostojni kibice zapominali o etykiecie i zrywali się z miejsc, by wysiłek tenisistów nagradzać oklaskami na stojąco.

Hurkaczowi sił, by z Serbem walczyć jak równy z równym, zadziwiać przy tym i ekscytować, w końcu jednak zabrakło.

15 tytułów, ponad 100 milionów

Przed zadaniem stał ekstremalnie trudnym. 32-letni Djoković jest pierwszą rakietą świata, w dorobku ma 15 tytułów wielkoszlemowych, w tym cztery zdobyte na Wimbledonie - ten ostatni w sezonie ubiegłym. Do piątkowego popołudnia na kortach zarobił dokładnie 131 milionów 701 tysięcy 850 dolarów. Osiągnięcia imponujące.



Młodszy o dekadę Polak karierę, tę wielkich rozmiarów, dopiero rozpoczyna. W rankingu miejsce zajmuje 48., docierając do trzeciej rundy Wimbledonu już osiągnął życiowy sukces. Wcześniej w Wielkim Szlemie meldował się tylko w drugiej - we French Open i US Open, w roku 2018.



Z serbskim mocarzem mierzył się dopiero co - pod koniec maja - w Paryżu. Na kortach Rolanda Garrosa w meczu otwarcia przegrał 4:6, 2:6, 2:6. Zwycięzca i tak chwalił wtedy pokonanego, wymieniał go wśród tych, którzy już niebawem mogą zagrozić tenisistom z samej czołówki.

- Postaram się wykorzystać moje doświadczenie - oznajmił, kiedy okazało się, że spotkają się i na wimbledońskiej trawie.



Zrobił dokładnie to, co zapowiadał, choć długo absolutnie nic w tym meczu nie było dla niego łatwe.

Źródło: Getty Images Hurkacz długo zadziwiał swoimi zagraniami

Z podziwem patrzył na Hurkacza

Bitwa trwała na całego, gem za gem, piłka za piłkę. W secie pierwszym Polak podanie stracił raz, w najgorszym momencie, przy stanie 5:5. Djokoviciowi to wystarczyło, okazji już z rąk nie wypuścił.

W drugim decydował tie break, też zacięty. Serb nie wierzył, że Hurkacz dobiegł do jego zagrania, że piłkę odbił, że zmieścił ją w korcie. Jak to możliwe? Z podziwem patrzył na wiwatującego rywala.

Po wyrównaniu na 1:1 zdenerwowany faworyt na chwilę zniknął w szatni. Wrócił i zaczął grać tak, jak od siebie oczekiwał. Co się stało z pewnością siebie Hurkacza? Gdzie zapodziała się koncentracja? Zabrakło sił?

Doświadczenie mistrza wzięło górę. Zimna krew. Cierpliwość. Djoković wkroczył do rundy czwartej, po meczu trwającym trzy godziny.

Ten majowy, w Paryżu, był o 84 minuty krótszy.