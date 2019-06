Ważą się losy dzikiej karty dla Świątek na Wimbledon

Dla Świątek bardzo udany był wielkoszlemowy Roland Garros. W debiucie w turnieju 18-letnia już tenisistka osiągnęła 4. rundę, dzięki czemu w najnowszym notowaniu rankingu awansuje w okolice 60. miejsca na świecie. Polka jest drugą najmłodszą tenisistką w tej klasyfikacji. Ustępuje jedynie ćwierćfinalistce French Open, młodszej o pół roku Amandzie Anisimovej.

Owoce występu w Paryżu polska tenisistka może zebrać na Wimbledonie. Świątek przed rokiem wygrała turniej juniorek, w tym ma szansę na występ w turnieju głównym seniorek. Choć ranking może nie wystarczyć, jest szansa na to, że 18-latka nie będzie musiała rozgrywać kwalifikacji.

- Zobaczymy. Mam nadzieję, że organizatorzy Wimbledonu docenią jej sukces z zeszłego roku i jej obecny występ w Paryżu - trzyma kciuki za dziką kartę ojciec tenisistki Tomasz Świątek.

Mistrzyni juniorek ma zapewnioną specjalną przepustkę do kwalifikacji, ale w nich i tak Świątek miała zapewniony udział. Na drabinkę główną ma minimalnie za słaby ranking. Według wyliczeń ojca zabrakło jej czterech miejsc.

Sprawa powinna wyjaśnić się w poniedziałek 17 czerwca. Świątek będzie wtedy na turnieju w Birmingham.

- Najbliższy tydzień mam na ogarnięcie szkoły. Później pojedziemy do Birmingham i Eastbourne, jeśli będę miała pewny udział w turnieju głównym Wimbledonu. Jeśli nie, Eastbourne zazębia się z kwalifikacjami, więc wtedy zagram kwalifikacje. Chociaż chciałabym wystąpić w turnieju głównym - przyznaje Świątek.

Tajemniczy w kwestii dzikiej karty do turnieju głównego na Wimbledonie jest trener zawodniczki.

- Dostałem tylko informację, że mogę być spokojny. Cokolwiek to znaczy - mówi Piotr Sierzputowski. - Jestem spokojny, ale ciężko powiedzieć, zależy to od organizatorów. Mam nadzieję, że Iga dostanie dziką kartę, ale jak będzie trzeba grać eliminacje, to też nie będzie źle - dodaje.

Wimbledon rozpoczyna się 1 lipca. Z polskich tenisistek pewna miejsca w głównej drabince może być na razie tylko Magda Linette.