Debiut do wymazania z pamięci. Świątek już pożegnała Wimbledon

W zeszłym roku Świątek rywalizowała w Londynie wśród juniorek. I to z powodzeniem - triumfowała w singlu. Teraz dostała od organizatorów tzw. dziką kartę. W pierwszej rundzie trafiła na Golubić. Zajmująca 64. miejsce w rankingu WTA Polka nigdy wcześniej nie grała z 81. w tym zestawieniu i starszą o dziewięć lat rywalką.



Szwajcarka miała nad Świątek przewagę doświadczenia, ale wynikami nie imponuje. Na 12 wcześniejszych występów w zasadniczej części turniejów wielkoszlemowych tylko dwukrotnie była w stanie przejść do drugiej rundy. Polka we French Open dotarła ostatnio do 1/8 finału.

Olbrzymia liczba niewymuszonych błędów.

Ale w poniedziałkowe popołudnie Świątek została przełamana już w pierwszym gemie. Polka rozkręcała się powoli i przeciwniczka za chwilę prowadziła 4:0. Golubić grała agresywnie, przejmując od razu inicjatywę. Co prawda Świątek wzięła się później za odrabianie strat, ale wystarczyło na wygranie zaledwie dwóch gemów.



W drugim secie mecz był bardziej wyrównany, ale Polka popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. A Szwajcarka trzymała swój równy poziom, choć Świątek walczyła do końca. Przy stanie 4:5 obroniła pięć piłek meczowych, aż w końcu przełamała rywalkę. Doszło do tie-breaka, bo obie tenisistki w kolejnych dwóch gemach straciły swoje podania.



Golubić szybko objęła w nim prowadzenie 5:1. Świątek z tej opresji tym razem nie potrafiła wyjść i przegrała 3:7 w tie-breaku i cały mecz, popełniając aż 49 niewymuszonych błędów (przy 22 Szwajcarki).



We wtorek do rywalizacji włączy się Magda Linette, którą spotka się z rosyjską kwalifikantką Anną Kalinską.

I runda Wimbledonu - singiel kobiet:

Iga Świątek - Viktorija Golubić 2:6, 6:7 (3-7)