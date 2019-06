Iga Świątek pewna występu w drabince głównej Wimbledonu

Eliminacje przeszła, z turniejem głównym już się pożegnała. Bolesna porażka Świątek Iga Świątek... czytaj dalej » Przepustka do turnieju głównego wcale nie była pewna. W ostatnich latach organizatorzy nieczęsto bowiem nagradzali w ten sposób triumfatorki juniorskiej rywalizacji. Polce pomogły jednak bardzo dobre występy w ostatnich tygodniach, m.in. czwarta runda French Open i debiutancki finał turnieju WTA Tour (w Lugano).

Dla tenisistki Legii Warszawa będzie to trzeci występ w wielkim szlemie. W Australian Open udanie przebrnęła przez kwalifikacje, po czym dotarła do drugiej rundy. W Roland Garros było jeszcze lepiej, bo zdołała wygrać w drabince głównej aż trzy mecze.

Nazwiska szczęśliwców

Do turnieju singlowego pań oprócz Świątek "dzikie karty" otrzymały trzy Brytyjki – Harriet Dart, Katie Swan i Heather Watson. Cztery kolejne zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Wśród mężczyzn również znanych jest ledwie czterech z ośmiu szczęśliwców – Marcos Baghdatis, Jay Clarke, Paul Jubb i James Ward.

W rywalizacji deblistów "dzikie karty" otrzymali m.in.: Leyton Hewitt i Jordan Thompson oraz Ken Skupski i John-Patrick Smith.



The initial wild cards for The Championships 2019 have been announced #Wimbledonhttps://t.co/5KYxDJXX0X — Wimbledon (@Wimbledon) 19 June 2019





"Dzikie karty" na Wimbledon przyznawane są od 1977 roku. Jedynym zawodnikiem, któremu udało się wygrać turniej singlowy dzięki przepustce od organizatorów był Goran Ivanisević w 2001 roku. U pań nikt tej sztuki nie dokonał.

Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Tytułów w grze pojedynczej bronić będą Angelique Kerber i Novak Djoković.