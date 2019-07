Tajemnicze notatki Sereny Williams. "Pomagają mi utrzymać koncentrację"

Foto: The Yomiuri Shimbun via AP Images/EastNews | Video: Getty Images

Jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w historii tej dyscypliny, znalazła się w najlepszej czwórce w Londynie po raz dwunasty w karierze. We wtorek pokonała 6:4, 4:6, 6:3 inną Amerykankę Alison Riske. Pomimo 37 lat na karku była w stanie wypunktować niemal o dekadę młodszą rywalkę. Być może pomogła jej w tym samodyscyplina i ciągła praca nad sobą. Nawet na korcie.

W trakcie meczu dostrzeżono, że Williams podczas przerw zagląda do torby, z której wyciągała tajemnicze kartki, później schowane pod ręcznikiem. Cokolwiek było napisane na skrawkach papieru, pomogło siedmiokrotnej mistrzyni Wimbledonu awansować do półfinału.

Spogląda na nie od lat

Serena Williams w półfinale Wimbledonu. "Kilka tygodni temu nie wygrałabym tego meczu" Rozstawiona z... czytaj dalej » Oczywiście osobliwe zachowanie wywołało zainteresowanie mediów. Sama zawodniczka odniosła się do zamieszania już po meczu.

- To są wiadomości, które kieruję do samej siebie. Pomagają mi utrzymać koncentrację w trakcie meczu - opowiadała tenisistka, cytowana przez "The Sun".

Jak się okazało, nie po raz pierwszy kieruje się przedmeczowymi poradami własnego autorstwa.

- Przez lata spoglądałam na takie notatki. Gdy czasem ich potrzebuję lub gdy potrzebuję czegoś ekstra, po prostu przypominam sobie kwestie, które zapisałam sobie przed meczem - mówiła.

W walce o finał Serena zmierzy się w czwartek z Czeszką Barborą Strycovą, która w ćwierćfinale wygrała z Johanną Kontą.

Wyniki ćwierćfinałów w grze pojedynczej kobiet w wielkoszlemowym Wimbledonie:



Serena Williams (USA, 11) - Alison Riske (USA) 6:4, 4:6, 6:3

Simona Halep (Rumunia, 7) - Shuai Zhang (Chiny) 7:6 (7-4), 6:1

Jelina Switolina (Ukraina, 8) - Karolina Muchova (Czechy) 7:5, 6:4

Barbora Strycova (Czechy) - Johanna Konta (Wielka Brytania, 19) 7:6 (7-5), 6:1



Pary półfinałowe:



Simona Halep (Rumunia, 7) - Jelina Switolina (Ukraina, 8)

Serena Williams (USA, 11) - Barbora Strycova (Czechy)