24 lata różnicy wieku i spełnione marzenie. Wimbledon czeka na nietypowe starcie

- Gram w tenisa ze względu na Serenę (siostra Venus - przyp.red) i to z jej powodu tata postanowił wręczyć mi do ręki rakietę. Nie mam żadnych oczekiwań co do wyniku. Nie przejmuję się tym, na kogo trafię. Gdybym mogła zagrać z którąkolwiek z sióstr Williams, byłoby to spełnieniem marzeń - mówiła jeszcze w czwartek piętnastolatka.

Szkoła i tenis

Już wtedy była niezwykle szczęśliwa. Po przebrnięciu trzech rund kwalifikacji, nie tracąc przy tym nawet seta, po raz pierwszy zameldowała się w seniorskim turnieju Wielkiego Szlema.

Sukces tym większy, że została przy tym najmłodszą kwalifikantką w liczonej od 1968 roku Open Erze.

Zawodniczka z USA na co dzień treningi łączy z chodzeniem do szkoły, w dwóch wcześniejszych pojedynkach również nie straciła seta.

Doświadczenie kontra młodość

Pierwsze piłki w turnieju głównym wymieni z zawodniczką znajdującą się na całkiem innym etapie kariery. Williams ma 39 lat, od Gauff jest starsza więc aż o 24 . Doświadczona Amerykanka ma na koncie pięć triumfów w Wimbledonie, w sumie siedem wygranych turniejów Wielkiego Szlema. Cztery tytuły zgarnęła jeszcze wtedy, gdy jej młodszej rodaczki nie było na świecie.

O takich sukcesach Gauff może pomarzyć. Na razie jej największym osiągnięciem było wygranie juniorskiego French Open w ubiegłym roku.

Poprzednią 15-latką w głównej drabince londyńskiej imprezy wielkoszlemowej była w 2009 roku Laura Robson. Brytyjka jednak nie wywalczyła swojego miejsca na korcie, lecz dostała je za sprawą dzikiej karty.

Zasadnicza część turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie rozpocznie się w poniedziałek.