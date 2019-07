Rewelacja Wimbledonu: mam nadzieję, że Beyonce to widziała

Sensacyjna 15-latka napisała kolejny rozdział na Wimbledonie Sen Cori Gauff... czytaj dalej » 15. urodziny obchodziła 13 marca. Wtedy o takich sukcesach tylko marzyła.

Do kwalifikacji Wimbledonu dostała "dziką kartę". W turnieju głównym jej pierwszą rywalką była legenda, starsza o blisko ćwierć wieku Venus Williams, pięciokrotna triumfatorka tej imprezy. Coco ograła ją 6:4, 6:4. Potem wyrzuciła z turnieju Słowaczkę Magdaleną Rybarikovą, czyli półfinalistkę tej imprezy z sezonu 2017, a w piątek awansowała do rundy czwartej, odprawiając Słowenkę Polonę Hercog.



O ćwierćfinał zagra z była liderką rankingu, Rumunką Simoną Halep.

Corey Gauff: Coco zawsze była zadziorna

Gwiazdą została z dnia na dzień. Kiedy między kortami przypadkowo spotkała wielkiego Rogera Federera, zwycięzcę aż 20 turniejów wielkoszlemowych, ten od razu zatrzymał się, by zamienić kilka słów. - Nagrałaś to? - zapytała potem nastolatka osoby, która uwieczniała rozmowę telefonem.



Awans do rundy czwartej wyceniany jest na 176 tys. funtów, czyli około 220 tys. dolarów. Coco zapewnia, że szastać pieniędzmi nie lubi, tak została wychowana. - Lubię bluzy z kapturami, ale mam ich już tyle, że rodzice na jakiś czas zabronili mi kolejnych zakupów - wyjaśniła.



Mama dziewczyny, pani Candi, najpierw trenowała gimnastykę, potem - na poziomie akademickim - lekkoatletykę. Tata, pan Corey, grał w szkole w koszykówkę. Teraz jest trenerem córki.

Źródło: Newspix Cori Gauff sama jest oszołomiona swoimi sukcesami

- Zawsze lubiła rywalizować, zawsze była zadziorna - opowiadał otaczającym go na Wimbledonie dziennikarzom. Czy jest zdumiony sukcesami Coco? - Słysząc jej nazwisko na korcie za każdym razem zastanawiam się, co tutaj się dzieje - oświadczył.



Tenisistka zdradziła, na jaką nagrodę za to, co już w Londynie osiągnęła, po cichu liczy. - Pani Tina Knowles, mama Beyonce, umieściła na Instagramie kadr z mojego meczu. Mam nadzieję, że jej córka to widziała, że dowiedziała się o moim istnieniu. Bardzo chciałabym dostać zaproszenie na jej koncert - przyznała.