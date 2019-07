Murray i Williams znów wygrali. Czas na najwyżej rozstawionych rywali

Murray wierzy w powrót na szczyt. "Dominują ci sami ludzie" Były lider... czytaj dalej » Na otwarcie Murray i Williams pokonali Chilijkę Aleksę Guarachi i Niemca Andreasa Miesa 6:4, 6:1. W meczu, którego stawką będzie ćwierćfinał, zmierzą się z najwyżej rozstawionymi Amerykanką Nicole Melichar i Brazylijczykiem Bruno Soaresem.

Udany dzień Sereny

Williams kilka godzin wcześniej awansowała do półfinału w singlu. W tej konkurencji triumfowała w Londynie siedmiokrotnie. Szkotowi, który na kortach All England Clubu zwyciężył w grze pojedynczej dwa razy, została w tej edycji już tylko rywalizacja w mikście. W deblu, w którym partnerował mu Francuz Pierre-Hugues Herbert, odpadł w drugiej rundzie.

Z powodu kłopotów zdrowotnych Murray niedawno wrócił do rywalizacji po trwającej ponad pięć miesięcy przerwie spowodowanej operacją biodra. W styczniu zapowiadał ze łzami w oczach, że chciałby udziałem w Wimbledonie zakończyć karierę, ale w czerwcu przyznał, że w dalszej części roku ma nadzieję wznowić starty w singlu. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w Londynie zgłosił się tylko do gry podwójnej.

Nie odmówiła Andy'emu

Jakiś czas temu przyznał, że ma kłopoty ze znalezieniem zawodniczki, z którą zagrałby w mikście. Odmówiły mu liderka światowego rankingu i triumfatorka niedawnego French Open w singlu Australijka Ashleigh Barty oraz odnosząca sukcesy przede wszystkim w deblu Francuzka Kristina Mladenovic.



"She returned brilliantly, she was making my job a lot easier but I was missing my ones! If she keeps returning like that we'll have a good chance."



Na początku rywalizacji w Londynie zaczęły pojawiać się doniesienia, że jego partnerką będzie Williams, a w środę informacja ta została oficjalnie potwierdzona. 37-letnia Amerykanka w dorobku ma 23 wielkoszlemowe tytuły w singlu, 14 w deblu i dwa w mikście. W ostatnich latach niemal w ogóle nie startowała w grze mieszanej. Oba zwycięstwa w tej konkurencji odniosła w 1998 roku w Wimbledonie i US Open w parze z Białorusinem Maksem Mirnym.