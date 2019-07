Andy Murray i Serena Williams wygrali swój pierwszy wspólny mecz

Rewelacja Wimbledonu: mam nadzieję, że Beyonce to widziała Lat liczy sobie... czytaj dalej » Ku uciesze fanów obecnych na trybunach, a także milionów przed telewizorami, Mies i Guarachi nie napsuli krwi faworytom. O losach pierwszego seta zadecydowało pojedyncze przełamanie na 1:0. W kolejnych gemach brytyjsko-amerykańska para nie wykorzystała aż dziewięciu breakpointów, a sama nie musiała bronić ani jednego.

Z każdym gemem lepiej

W drugim secie Murray i Williams byli już skuteczniejsi, bo szybko objęli prowadzenie 4:0 i widać było, że złapali odpowiedni rytm. Tak ogromnej zaliczki nie mogli roztrwonić, kończąc mecz po 76 minutach.

- Wszystko dobrze funkcjonowało. Jesteśmy nową parą i musimy się uczyć siebie nawzajem. Chcieliśmy szybkiego początku i do meczu podeszliśmy bardzo poważnie. Dla mnie wspólne występy z Andy'm są czymś niesamowitym – powiedziała po meczu Serena.

- To niewiarygodne, że ktoś tak utytułowany jak ona, wciąż ma ochotę walczyć w takim meczu o godzinie ósmej wieczorem. Myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak trudno jest tak długo grać na najwyższym poziomie – stwierdził Murray.