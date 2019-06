Historia napisana na trawie Wimbledonu. 15-latka przebrnęła eliminacje

Gauff w ostatniej rundzie kwalifikacji rozgromiła Belgijkę Greet Minnen 6:1, 6:1. Zawodniczka z USA, która na co dzień treningi łączy z chodzeniem do szkoły, w dwóch wcześniejszych pojedynkach również nie straciła seta.



- Wiedziałam, że nie jestem faworytką w tych meczach, więc po prostu czerpałam radość z gry - zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami.



Koniec marzeń o Wimbledonie. Kawa walczyła tylko w pierwszym secie Katarzyna Kawa... czytaj dalej » Poprzednią 15-latką w głównej drabince londyńskiej imprezy wielkoszlemowej była w 2009 roku Laura Robson. Brytyjka jednak nie wywalczyła swojego miejsca na korcie, lecz dostała je za sprawą dzikiej karty.

Marzy o pojedynku z Sereną

Gauff marzy, by piątkowe losowanie głównej drabinki singla postawiło na jej drodze w Wimbledonie jedną z jej idolek, czyli Serenę lub Venus Williams.



- Gram w tenisa ze względu na Serenę i to z jej powodu tata postanowił wręczyć mi do ręki rakietę. Nie mam żadnych oczekiwań co do wyniku. Nie przejmuję się tym, na kogo trafię. Będę się cieszyć, że w ogóle jestem w głównej drabince, choć chciałabym dzielić kort z Sereną. Gdybym mogła zagrać z którąkolwiek z sióstr Williams, byłoby to spełnieniem marzeń - zaznaczyła mistrzyni juniorskiego French Open z ubiegłego roku.



Zasadnicza część turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie rozpocznie się w poniedziałek.