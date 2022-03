Azarenka tłumaczy się i przeprasza. "Nie powinnam wychodzić na kort"

Garbine Muguruza pokonała Wiktorię Azarenkę 6:4, 3:6, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Białorusinka przegrywała z rewelacyjną 16-latką 2:6, 0:3. Wtedy 16. rakieta świata postanowiła poddać mecz. Uścisnęła dłoń rywalce i sędzi, po czym bez słowa opuściła kort. Nie pomógł nawet apel pani arbiter, która kazała jej pozostać na placu gry.

Victoria Azarenka caía por 6-2, 3-0 ante Brenda Fruhvirtova cuando decidió retirarse y abandonar de forma intempestivamente la cancha. Presentes allí indican que no aparentó ningún problema físico.

La checa de 16 años en octavos de Miami y Top200.pic.twitter.com/XarrQyFlXR — Lautaro Miranda (@LuckyLoserArg) March 27, 2022

Azarenka się tłumaczy: nie powinnam była wychodzić na kort

Azarenka nie mogła znieść porażki, więc spakowała się i wyszła w trakcie meczu Linda Fruhvirtova... czytaj dalej » Po spotkaniu Azarenka wydała oświadczenie, w którym starała się sprostować swoje zachowanie. Jak wyjaśniła, ciężko jej poradzić sobie z emocjami.

"Nie powinnam była dzisiaj wychodzić na kort. Ostatnie tygodnie w życiu prywatnym były dla mnie ekstremalnie stresujące. Mecz mnie przerósł, ale chciałam zagrać dla świetnej publiczności, która pomogła mi w pierwszym meczu. Spróbowałam, ale to był błąd. Potrzebuję przerwy, by być gotową do powrotu" - czytamy w komunikacie Azarenki.

"Przepraszam kibiców za to, co się stało, ale to był jedyny powód, dla którego zeszłam z kortu. Zawsze nie mogę się doczekać nowych wyzwań i presji związanej z rywalizacją, ale dzisiaj to było za dużo. Będę musiała nauczyć się z tym radzić" - dodała.

"Gratuluję mojej rywalce. Życzę jej powodzenia w turnieju oraz na początku kariery" - zakończyła dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

Statement from Victoria Azarenka, who abruptly quit the match against Fruhvirtova and walked off Court down 2-6, 0-3. #MiamiOpenpic.twitter.com/1ndLpwrOCj — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 27, 2022

Zniknęła z mediów społecznościowych

To nie pierwsza dziwna sytuacja z udziałem Azarenki w ostatnich tygodniach. Podczas turnieju w Indian Wells 32-latka niespodziewanie rozpłakała się, grając przeciwko Jelenie Rybakinie. Triumfatorka Australian Open z 2012 i 2013 roku zlikwidowała także swoje konta w mediach społecznościowych, a swoje zachowanie tłumaczyła rosyjską agresją na Ukrainie.

"Czuję się strasznie w związku z tym, co dzieje się w ostatnich dniach w Ukrainie, i tym, jakie podejmowane są przeciwko niej działania. Bolesne jest oglądanie, jak wielu niewinnych ludzi zostało dotkniętych przemocą. Od wczesnego dzieciństwa spędzałam czas w towarzystwie Ukraińców i Białorusinów. Oba przyjazne wobec siebie narody wspierały siebie nawzajem. Trudno być teraz świadkiem gwałtownej separacji, która obecnie ma miejsce" - pisała Azarenka.