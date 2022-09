Zobacz, co powiedziała Wiktoria Azarenka po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

- To naprawdę smutne i sprawia, że podchodzę do tego bardzo emocjonalnie. Gdybym miała córkę, to zastanowiłabym się, czy powinnam pozwolić jej grać w tenisa. Miałabym wielkie wątpliwości – powiedziała podczas ostatniej konferencji prasowej Azarenka.

Jej słowa odnoszą się do sytuacji Fiony Ferro, która oskarżyła swojego byłego trenera o gwałt i wielokrotną napaść na tle seksualnym. Miało się to dziać w latach 2012-2015, a wszystko zaczęło się, kiedy Francuzka miała zaledwie 15 lat i trenowała ze szkoleniowcem w Saint-Raphael.



Wykazała się wielką odwagą

51-letni Pierre Bouteyre został postawiony w stan oskarżenia, ma zakaz trenowania nieletnich i kontaktu z Ferro, a także otrzymał nadzór sądowy. Prawniczka trenera, któremu grozi 20 lat więzienia, utrzymuje, że jego zdaniem "to była miłość" i nie doszło do gwałtu.

Ferro odniosła się do powyższych słów w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że "nie wyraziła zgody na jakiekolwiek zbliżenie, a gwałty i napaści na tle seksualnym zostały popełnione poprzez przymus moralny zawarty w artykule 222-24 kodeksu karnego".

Wyraziła również nadzieję, że francuski system sprawiedliwości okaże się skuteczny i podkreśliła, że więcej nie będzie składała "żadnych deklaracji i wypowiedzi w związku z prowadzonym postępowaniem".



- Mogę tylko przyklasnąć Ferro za to, jak wielką odwagą się wykazała. Mam nadzieję, że wyjdzie z tej sytuacji silniejsza, a jej przygoda z tenisem nie została przez to doszczętnie zrujnowana – podkreśliła Azarenka, która jest jedną z członkiń rady zawodników WTA.

- To bardzo wrażliwy temat. Nie usłyszysz o tym, jeśli zawodnicy nie będą o tym mówić głośno. Podczas touru takie sytuacje dzieją się na lewo i prawo, to bardzo przykre. Naszą rolą jest zapewnienie lepszej ochrony. Dla rady zawodników, to w zasadzie temat numer jeden, bo widzimy te wrażliwe i młode dziewczyny, które są wykorzystywane w różnych sytuacjach – zaznaczyła Białorusinka.



O sprawę Ferro została zapytana również Iga Świątek na konferencji prasowej po wygranym meczu 3. rundy US Open z Luaren Davis (6:3, 6:4).

- Szczerze, nigdy nie miałam takiej sytuacji, więc nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak musi się czuć (Ferro) i w jaki sposób zaradzić takim zachowaniom. To nie jest coś, co zawsze widać. Bardzo mi przykro, że to spotkało Fionę. Moje życiowe doświadczenia nie są jeszcze na tyle duże, bym mogła powiedzieć więcej na ten temat. Nie wiedziałabym, jak to jest. Mam nadzieję, że jeśli coś takiego się wydarzy, to będziemy bezpieczne i wierzę, że WTA zajmie się tym we właściwy sposób. Jestem przekonana, że już to robią – powiedziała Polka.

Rywalką Świątek w 1/8 finału będzie Niemka Jule Niemeier, a Azarenka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskovą.

Zajmująca 259. miejsce w rankingu WTA Ferro, nie zdołała przejść kwalifikacji do turnieju głównego US Open.