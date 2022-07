Venus Williams wraca do rywalizacji w singlu. W Toronto możliwe starcie sióstr

Była jedynka światowego rankingu, a także pięciokrotna triumfatorka Wimbledonu w zeszłym miesiącu zagrała na kortach tego londyńskiego turnieju. W grze mieszanej jej partnerem był Jamie Murray, a amerykańsko-brytyjska para odpadła w 1/8 finału. Świątek otwiera listę zgłoszeń do turnieju w Cincinnati. Możliwe starcie z legendą Iga Świątek... czytaj dalej »

W pierwszej rundzie pokonała z kolei Alicję Rosolską oraz Nowozelandczyka Michaela Venusa.

Venus z Sereną w Toronto

W sierpniu - po raz pierwszy od 2019 roku - starsza z sióstr Williams wystąpi w zawodach w Toronto. Amerykanka po raz ostatni w grach singlowych z cyklu WTA Tour rywalizowała w sierpniu 2021 roku.

Venus tym samym dołączy do swojej siostry Sereny, której udział został potwierdzony kilka dni wcześniej. Młodsza z Amerykanek ostatni raz grała w Kanadzie w 2019 roku, kiedy z powodu skurczów pleców wycofała się z gry w finale przeciwko Biance Andreescu.

Co ciekawe, Kanadyjka również otrzymała od organizatorów dziką kartę na ten turniej. Trzy kolejne zostaną wręczone w późniejszym terminie.



.@Venuseswilliams joins sister @serenawilliams in Toronto!!!



Venus enters as a wild card into the #NBO22 for her 11th appearance at the tournament.



Read more: https://t.co/S4r8b2g4HDpic.twitter.com/C3qRTP2y8f — National Bank Open (@NBOtoronto) July 20, 2022





Impreza WTA w Toronto odbędzie się w dniach 6-14 sierpnia. Na liście zgłoszeń znalazła sie także liderka światowego rankingu Iga Świątek.