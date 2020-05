Tenisistka nie chce pieniędzy, tylko szacunku. "Też masz dziury w butach?"

Venus Williams to legenda tenisa

Tenisista odnalazł się w biznesie. Szybko zareagował na potrzeby rynku Lucas Pouille... czytaj dalej » Thiem, trzeci w rankingu ATP, stwierdził, że tenisiści zajmujący odległe miejsca w klasyfikacji nie są profesjonalistami i traktują tenis jak hobby, więc nie uznaje za celowe "dawania im pieniędzy w prezencie".

Wybiera najtańsze bilety, chce kupić prezent rodzicom

21-letnia Ibbou, która aktualnie plasuje się na 620. miejscu na liście WTA, a jesienią osiągnęła najwyższą pozycję (604), powiedziała, że nie chce pieniędzy Austriaka, ale szacunku. Opowiedziała też o warunkach, w jakich trenuje codziennie od szóstego roku życia.

"W kraju takim, jak mój, nie jest łatwo być sportowcem. Nie mamy tutaj na przykład żadnego krytego kortu. Kiedy pada przez tydzień, backhandy musimy trenować na siłowni. Nie mogę doczekać się dnia, kiedy będę mogła kupić prezent rodzicom. Sama podróżuję na turnieje, wybieram najtańsze bilety. Osobisty trener? Fizjoterapeuta? Trener mentalny? To nie jest mój świat. Czy pod koniec turniejów masz dziury w butach, jak ja? Drogi Dominiku, wiele osób, w przeciwieństwie do ciebie, doświadcza właśnie takiej rzeczywistości" - powiedziała w nagraniu zamieszczonym na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie. Dear Dominic, Your last words were hurtful to say the least, the reason why i decided to write you this open letter. Hopefully you’ll change your mind about me and many of us sharing the same situation after watching this video. Don’t get me wrong, i don’t blame you for what you are or this current situation because after all, it’s mainly up to national and international federations to look after tennis family and sort out difficulties, for the sake of this sport. But this answer is a way to bring light to our situation and maybe also protecting our integrity... Our voice deserve to be heard also... Thanks for those who helped me put my anger into words, and words into images@players_voice @tennistv @tennischannel @tennislegend @tennis.reporter @behindtheracquet @itf__tennis @wta @atptour @tennismagazinefrance @functionaltennis @wearetennis @playersvsitf @rafaelnadal @djokernole @k1ngkyrg1os @rogerfederer @andymurray @patrickmouratoglou @serenawilliams @onfiresports @dreddy_ja @onsjabeur @ajplus @lequipe @lemondefr @washingtonpost @athlete365 @olympicchannel @qatartennis @rafanadalacademy @ajplusfrancais @remi_physiosport @selimasfar @adelaref @gym_factory_casablanca @bonbinodz @keeponrizing @adleneg17 @bbcsport @skysports @beinsports_fr @beinsports @espntenis @worldteamtennis @welovetennisofficiel Post udostępniony przez Ines Ibbou (@ines_ibbou) Maj 9, 2020 o 2:12 PDT

Williams, Kyrgios i prezydent

Algierka otrzymała ciepłe słowa nie tylko od Williams, która zareagowała na jej wpis: "Jesteś moją bohaterką".

W tym samym tonie wypowiedział się Nick Kyrgios. "Szacunek. Rób to, co robisz. Masz moje wsparcie" - to słowa Australijczyka.

Prezydent Algierii Abdelmadjid Tebboune obiecał pomoc młodym sportowcom, takim jak tenisistka.

W dotychczasowej karierze Algierka zarobiła 27 825 dol.