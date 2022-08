Venus Williams wróciła niemal po roku. "Byłam trochę zardzewiała"

Elina Switolina pokonała Venus Williams 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Płacz Williams na Wimbledonie. Spytali ją o tragiczny wypadek Amerykańska... czytaj dalej » 42-latka, która ostatni raz w meczu gry pojedynczej wystąpiła pod koniec sierpnia 2021 roku, dobrze rozpoczęła spotkanie ze 111. w rankingu WTA Marino, ale później było tylko gorzej. Przegrała ostatecznie 6:4, 1:6, 4:6.

Teraz Toronto

- Byłam trochę zardzewiała. Miałam sporo okazji w trzecim secie, ale się nie udało. Jedyne, co teraz mogę zrobić, to rozpocząć kolejny turniej i grać lepiej. Żałuję, że nie udało mi się wygrać tego meczu dla publiczności, ale to nie zawsze się udaje - mówiła tuż po spotkaniu turnieju WTA Citi Open.

Siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa ma teraz w planach występy w dużych imprezach WTA 1000 w Toronto i Cincinnati.

W obu z nich zaprezentuje się również obecna liderka list światowych Iga Świątek.



@beccamarino90 comes from a set down to defeat Williams 4-6, 6-1, 6-4!#CitiOpenpic.twitter.com/DgD0FUNVWy — wta (@WTA) August 2, 2022