Wielki powrót Venus Williams. Najlepsza tenisistka tego roku poza turniejem

- Odrabianie straty dwóch przełamań z kimś tak dobrze serwującym lewą ręką nie jest łatwe. Ja stworzyłam sobie jednak kilka okazji i rozegrałam kilka dobrych punktów. Ona z kolei nie wygrywała tych najważniejszych – powiedziała po meczu Venus.

- Wydaje mi się, że przegrywając zaczęłam grać lepiej. Nie miałam zresztą wyboru, Petra poczynała sobie świetnie i dobrze serwowała. Cieszę się, że nawet w tak trudnych sytuacjach wciąż stać mnie na udaną grę i podnoszenie poziomu – dodała starsza siostra Sereny.

Końcówki setów dla Williams

Z dziewięciu ostatnich gemów drugiego seta była liderka rankingu WTA wygrała aż siedem. W finałowej odsłonie siedmiokrotna triumfatorka w Wielkim Szlemie też musiała gonić, rozstrzygając na swoją korzyść trzy ostatnie gemy. Nagrodą dla Amerykanki jest awans do trzeciej rundy i spotkanie ze swoją rodaczką Christiną McHale.

- To bez wątpienia mógł być nawet finał. Ona z pewnością nie ucieszyła się widząc mnie w swojej drabince już tak wcześniej. Odwrócenie takiego meczu nie jest łatwe. Zawsze jednak gram do końca, nawet jeśli w danym momencie nie spisuję się najlepiej – podkreśliła Venus.

W trwającym niemal dwie i pół godziny meczu Kvitova zaserwowała dziesięć asów, ale popełniła też dziesięć podwójnych błędów. Ofensywnie usposobiona Czeszka miała ponad dwukrotnie więcej uderzeń wygrywających (38-15), ale też zdecydowanie więcej niewymuszonych błędów (56-25).

- To był dziwny mecz. Obie zaczęłyśmy nerwowo. Wygrałam pierwszego seta i nagle objęłam prowadzenie w drugim. Niestety, pozwoliłam jej wrócić do meczu, a ona to wykorzystała. Venus zaczęła grać lepiej, a ja wręcz przeciwnie. Od połowy drugiej partii byłam sfrustrowana swoją postawą. Inna sprawa, że z nią zawsze gra się ciężko i trzeba zachować czujność do samego końca. Ostatni set z pewnością należał do niej – oceniła Kvitova, która w tym sezonie wygrała już turniej w Sydney, a w Australian Open i Dubaju przegrywała w finale.