Poważnie skrócona dyskwalifikacja. Tenisistka wraca

Początek kary datuje się na 19 sierpnia 2021 roku, co oznacza, że Lepchenko będzie mogła wrócić do gry w maju.

Kyrgios przyznał się, ale nie został skazany. "Akt głupoty" Nick Kyrgios może... czytaj dalej » Próbka moczu Lepczenko pobrana podczas Grand Prix Węgier w lipcu 2021 roku zawierała środek pobudzający. Tenisistka uczestniczyła następnie w kilku turniejach. 31 lipca zdobyła nawet tytuł w Charleston po zwycięstwie nad Lauren Davis.

Nie było na etykiecie

Jej odwołanie do trybunału w Lozannie (CAS) było oparte na tym, że zażywała tabletki zawierające substancję, na którą uzyskała pozytywny wynik testu. Składnik nie był wymieniony na etykiecie opakowania.



Lepchenko drugi raz w karierze miała problem z przepisami antydopingowymi. Kilka lat temu wykryto w jej organizmie meldonium - lek nasercowy, za którego stosowanie została zdyskwalifikowana Rosjanka Maria Szarapowa. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) uznała jednak wtedy, że Lepczenko jest niewinna.

Varvara Lepchenko - sylwetka i sukcesy

Lepchenko urodziła się w 1986 roku w Taszkiencie, obecnej stolicy Uzbekistanu, na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Później przeprowadziła się z ojcem i siostrą na Florydę. W Stanach Zjednoczonych otrzymała azyl polityczny. Została obywatelką USA w 2011 roku.



Reprezentowała Stany Zjednoczone w igrzyskach olimpijskich i Billie Jean King Cup. W trakcie kariery zarobiła na korcie ponad pięć milionów dolarów. W 2012 roku we French Open po raz pierwszy dotarła do czwartej rundy turnieju Wielkiego Szlema. Natomiast w 2015 awansowała do czwartej rundy US Open.



Lepchenko w rankingu WTA najwyżej była sklasyfikowana w październiku 2012 roku, kiedy zajmowała 19. miejsce.