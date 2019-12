Wielka afera z udziałem tenisistów. Zamieszany gracz z pierwszej trzydziestki

Video: tvn24

Tenis w rękach hochsztaplerów? "Władze reagują zbyt opieszale"

19.01 | 16 czołowych tenisistów, podejrzanych o udział w ustawianiu meczów, to jak mówi Adam Romer "tylko wierzchołek góry lodowej" w większej aferze z którą być może będą musiały zmierzyć się tenisowe władze. Jak to możliwe, że do tej pory proceder który był zmorą choćby futbolowych stadionów ominął korty, gdzie o losach meczu może decydować jeden człowiek?

»