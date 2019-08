Deblowe cuda Świątek i Linette. Polki wyeliminowały mistrzynię US Open

Timea Babos musiała spędzić na korcie jedynie 46 minut w pierwszej rundzie US Open. Wszystko z powodu kontuzji jej rywalki Carli Suarez-Navarro. Hiszpanka skreczowała po przegraniu pierwszego seta 2:6. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andrea Petkovic pokonała rozstawioną z szóstką Petrę Kvitovą 6:4, 6:4 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Nie podał ręki ani rywalowi, ani sędziemu. Niezdrowe emocje na US Open Zmarnowane piłki... czytaj dalej » Podczas turnieju w Nowym Jorku Polki po raz pierwszy zagrały razem w deblu. Do tej pory zarówno Linette, jak i Świątek rzadko występowały w grze podwójnej, a jeśli już, to robiły to z innymi partnerkami.

Co innego mogły powiedzieć ich rywalki. 34-letnia Mattek-Sands ma w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych w deblu i trzy w mikście.

Zaś dla Vandeweghe nowojorskie korty zna jak własną kieszeń. W 2008 została juniorską mistrzynią US Open, a przed rokiem triumfowała właśnie w turnieju deblowym. Wtedy w parze walczyła z nią Australijka Ashleigh Barty.

Pokazały charakter

Doświadczone rywalki były murowanymi faworytkami bukmacherów i pewnie wygrały pierwszego seta. W drugim Biało-Czerwone odrobiły stratę z 0:2. Od tego momentu zaczęły grać jak natchnione, wygrywając partię 6:3.

Decydujący set okazał się prawdziwym popisem tenisa. Zawodniczki grały praktycznie gem za gem. Amerykanki miały nawet dwie piłki meczowe, ale nie potrafiły ich wykorzystać. Polki utrzymały nerwy na wodzy – najpierw się wybroniły, a potem wygrały dwa kolejne gemy, triumfując 7:5. Całe spotkanie trwało ponad 140 minut.

Debel na poprawę humoru

W czwartek Polki zakończyły udział w turnieju singlistek. Linette przegrała 2:6, 4:6 z liderką światowego rankingu Japonką Noami Osaką, która broni tytułu, a Świątek z rozstawioną z "12” Łotyszką Anastazją Sewastową 6:3, 1:6, 3:6.

W drugiej rundzie przed polską parą równie trudne zadanie. Nasze tenisistki zmierzą się z występującymi z "dwójką” Barborą Strycovą i Su-Wei Hsieh. Czeszka i Tajwanka w połowie lipca triumfowały w Wimbledonie.

Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Oprócz Świątek i Linette, także Hubert Hurkacz, Łukasz Kubot i Alicja Rosolska.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej kobiet:

Magda Linette, Iga Świątek (Polska) - Bethanie Mattek-Sands, CoCo Vandeweghe (USA) 3:6, 6:3, 7:5.