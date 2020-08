Becker przestrzega Djokovicia przed US Open. "To nowa sytuacja dla każdego"

W swoim ostatnim meczu w Adria Tour Novak Djoković pokonał Alexandra Zvereva, ale mimo tego nie zdołał awansować do finału. Serb ze łzami w oczach żegnał się z widownią w Belgradzie.

Djoković zagra w US Open. "Nie była to łatwa decyzja" Novak Djoković... czytaj dalej » Od jakiegoś czasu wiadomo, że w turnieju nie wezmą udziału najgroźniejsi rywale Djokovicia. Szwajcar Roger Federer nie przyleci do Nowego Jorku, ponieważ zmaga się z kontuzją, z kolei obrońca tytułu Hiszpan Rafael Nadal obawia się o swoje zdrowie w związku z pandemią COVID-19.

Djoković w roli faworyta

Media nie mają więc wątpliwości, że w tej sytuacji to właśnie 33-letni tenisista z Belgradu jest zdecydowanym faworytem do wygrania Wielkiego Szlema. Optymistyczne nastroje studzi za to jego były trener Boris Becker, który uważa, że w obecnej sytuacji wszystko jest możliwe.

- Wszystko się może zdarzyć. W Wielkim Szlemie żaden zawodnik nie ma łatwej drogi do wygranej - podkreślił Niemiec, który doprowadził Djokovicia do m.in. sześciu tytułów wielkoszlemowych w latach 2014-2016.

Źródło: Getty Images Boris Becker był trenerem Novaka Djokovicia

"To nowa sytuacja dla każdego"

52-latek zauważył, że nie wiadomo, jak kilkumiesięczna przerwa od rywalizacji w turniejach o największą stawkę wpłynie na formę lidera rankingu ATP.

- Nole ma duże doświadczenie, ale to nowa sytuacja dla każdego. Ten, kto pierwszy się dostosuje, będzie faworytem do zwycięstwa. Kto wie, być może pojawią się również nowe nazwiska - zaznaczył w wywiadzie dla portalu Ubitennis.net.

Wielkoszlemowy US Open rozpocznie się 31 września i potrwa do 13 września. Turniej odbędzie się bez udziału publiczności.

Transmisje z US Open będzie można śledzić na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze.