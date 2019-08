Majchrzak zagra w US Open. Raonic zwolnił miejsce

W drugiej rundzie eliminacji do US Open Kamil Majchrzak pokonał doświadczonego Tommy'ego Robredo

Kamil Majchrzak coraz bliżej awansu do US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji Polak pokonał Hiszpana Tommy'ego Robredo 6:3, 6:4. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątek Majchrzak przegrał z Ilją Iwaszką (143. ATP) 1:6, 5:7, jednak mógł po cichu liczyć na dostanie się do głównej drabinki jako "szczęśliwy przegrany". Szczęście rzeczywiście uśmiechnęło się do polskiego tenisisty. Z US Open 2019 wycofał się Raonic i to właśnie na jego miejsce wskoczył Majchrzak.

Majchrzak pożegnał się z US Open. Nie dał rady Białorusinowi Kamil Majchrzak... czytaj dalej » Polak był na liście drugim oczekującym. W sobotę wycofał się Kevin Anderson, na czym skorzystał Włoch Paolo Lorenzi, dzień później losy reprezentanta Republiki Południowej Afryki podzielił Raonic.

Kanadyjczyk narzeka na uraz, którego nabawił się jeszcze podczas turnieju w Montrealu.

Majchrzak na korcie pojawi się już w poniedziałek. Rywalem Polaka w pierwszej rundzie US Open będzie 25-letni Chilijczyk Nicolas Jarry (73. ATP). Wcześniej obaj tenisiści jeszcze ze sobą nie grali. Pojedynek rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 22.30.

Polska piątka

Oprócz Majchrzaka w turnieju głównym US Open zagra jeszcze czwórka naszych reprezentantów: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Huber Hurkacz.



