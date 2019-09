Niepokorny Rosjanin ma historyczny półfinał. "Muszę przeprosić i podziękować"

Video: Eurosport

Zachowanie godne mistrzyni. Osaka pocieszała młodą rywalkę

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

