Drabinki US Open rozlosowane. Świątek poznała pierwszą rywalkę

Co Iga Świątek osiągnie w US Open?

Turniej US Open od 29 sierpnia

Tytułów w Nowym Jorku bronić będą Emma Raducanu oraz Daniił Miedwiediew. Nasze oczy skierowane będą jednak tradycyjnie na zawodniczki i zawodników z Polski, w tym przede wszystkim na dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową oraz na dziesiątego tenisistę rankingu ATP.

Prawo gry w turnieju głównym w Nowym Jorku bez eliminacji mieli kolejno: liderka światowego rankingu Świątek, 67. Magda Linette oraz 104. Magdalena Fręch. Wśród panów oprócz Hurkacza liczyć mogliśmy także na Kamil Majchrzaka (90.).

W fazie głównej turnieju może jeszcze zaprezentować się Maja Chwalińska, musi jednak jeszcze pokonać dwie fazy eliminacyjne.

Z kim zatem zagrają nasi reprezentanci? Wyniki losowania z uwzględnieniem przede wszystkim pierwszej rundy zamieszczamy poniżej.

I tak najlepsza zawodniczka w naszym kraju, ale też na świecie zmierzy się z Jasmine Paolini. 26-letnia Włoszka, sklasyfikowana na 57. miejscu w rankingu, ma właściwie znikome doświadczenie w turniejach najważniejszej rangi. Tylko trzy razy udało się jej awansować do drugiej rundy, dwukrotnie w Paryżu i raz, w poprzednim roku, właśnie w US Open.



Wyzwanie najlepszego z Polaków

Hurkacz z kolei czeka na dosyć wymagającego rywala, zwłaszcza jak na tak wczesny etap imprezy. Wylosował bowiem aż 41. na świecie Niemca Oscara Otte. Najbardziej pamiętny występ w karierze Niemca to... także korty Flushing Meadows, gdzie rok temu jako kwalifikant dotarł aż do czwartej rundy. Wrocławianin z kolei nigdy w Nowym Jorku nie przebrnął poza drugi pojedynek turnieju.

Mecze pierwszej rundy zostaną rozegrane w poniedziałek oraz wtorek. Finał kobiet zaplanowano na sobotę 10 września. Mężczyźni decydujący pojedynek w grze pojedynczej rozegrają w niedzielę 11 września.

Rywale Polaków w 1. rundzie US Open:

Iga Świątek - Jasmine Paolini (Włochy, 57.)

Magda Linette - Karolina Pliskova (Czechy, 22.)

Magdalena Fręch - Rebecca Marino (Kanada, 112.)

Hubert Hurkacz - Oscar Otte (Niemcy, 41.)

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo (Chile, 72.)