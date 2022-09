Serena Williams znów wielka. Skreślali ją, a wyrzuciła jedną z faworytek

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Norrie awansował do 2. rundy US Open

Pegula awansowała do 2. rundy US Open

Sloane Stephens awansowała do 2. rundy US Open

Rublow awansował do 2. rundy US Open

Badosa awansowała do 2. rundy US Open

Hurkacz awansował do 2. rundy US Open

Rafael Nadal awansował do 2. rundy US Open

Murray awansował do 3. rundy US Open

Berrettini awansował do 3. rundy US Open

Kyrgios awansował do 3. rundy US Open

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Andreescu awansowała do 3. rundy US Open

Ruud awansował do 3. rundy US Open

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Niezwykłe przyjęcie i awans Sereny Williams. "Nigdy tego nie zapomnę"

Williams to 23-krotna wielkoszlemowa mistrzyni, która w tym miesiącu obchodzić będzie 41. urodziny. Że kończy z tenisem, poinformowała przed US Open.

Spodziewano się, że jej pożegnalnym spotkaniem będzie ten z Danką Kovinić z Czarnogóry w pierwszej rundzie. Przybyły tłumy, były oklaski. Amerykanka miała prawo się wzruszyć, ale nie zamierzała przejść obok meczu. Wygrała 6:3, 6:3.

O wiele trudniej miało być w kolejnym, bo rywalka z innej półki. Kontaveit to turniejowa dwójka, najwyżej w tenisowej hierarchii, nie licząc Igi Świątek.

I znów Williams zaśmiała się w twarz tym, którzy ją skreślali, ale łatwo nie było.

Bardzo dobre serwisy

Pierwsza partia była niezwykle zacięta. Amerykanka od początku prezentowała się bardzo dobrze w polu serwisowym, a wiadomo, że to jej wielka broń. O wiele lepiej niż w pierwszym meczu z Kovinić wyglądał także jej return. W 9. gemie ku uciesze większości kibiców na Arthur Ashe Stadium przełamała przeciwniczkę (5:4). Ta jednak nie poddała się i o losach partii decydował tie-break. W nim mistrzyni pokazała klasę i zwyciężyła 7-4.

Źródło: Getty Images Serena Williams pokazała wielką klasę

Kontaveit, która w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie gorzej niż w poprzednim, znakomicie zareagowała. W bardzo dobrym stylu wygrała drugiego seta i wydawało się, że jest na dobrym kursie, aby zwyciężyć. Nic bardziej mylnego.

Williams wspięła się na wyżyny. Widać było, że z każdym kolejnym gemem jej pewność siebie rośnie. Ostatecznie w pięknym stylu wygrała odsłonę 6:2, dowodząc, że jest znakomicie przygotowana do zawodów pod względem wytrzymałościowym. Cała batalia trwała 2,5 godziny.

Williams: Musiałam dać z siebie wszystko

- Nie spieszyłam się. Kocham ten tłum na trybunach i to jest naprawdę wspaniałe. Trochę mocy we mnie jeszcze zostało - uśmiechała się po meczu.

Teraz jej rywalką będzie Alja Tomljanovic z Australii.

- Cóż, jestem całkiem dobrą zawodniczką. To jest to, co robię najlepiej. Kocham wyzwania i jestem do nich stworzona. Nie grałam wielu meczów, ale trenowałam naprawdę dobrze. W Nowym Jorku wszystko wygląda lepiej niż wcześniej - przyznała Amerykanka.

W wielu momentach starcia z Kontaveit można było zobaczyć zagrania, do których Williams przyzwyczaiła przed ponad 20 lat zawodowej kariery.

- Jestem po prostu Sereną. Po przegraniu drugiego seta wiedziałam, że muszę dać z siebie wszystko. Chciałam tylko próbować i zobaczyć, co mogę zrobić. Byłam niezwykle podekscytowana. Uwielbiam rywalizować. To, co się teraz dzieje, to bonus, nie muszę nikomu nic udowadniać. Nie mam nic do wygrania i absolutnie nic do stracenia. Z takim podejściem nie grałam od 1998 roku - dodała.

Pojedynek w trzeciej rundzie Williams rozegra prawdopodobnie w piątek.