Rafael Nadal sensacyjnie zatrzymany

Nadal, rekordowy 22-krotny zwycięzca imprez wielkoszlemowych, doznał pierwszej w tym roku porażki w imprezie tej rangi. Po triumfach w Australian Open i French Open wycofał się przed półfinałem Wimbledonu z powodu kontuzji mięśni brzucha.

WYNIKI TURNIEJU MĘŻCZYZN>>>>



Zakończeniu uległa także seria Hiszpana, który w swoich 16 poprzednich Wielkich Szlemach docierał co najmniej do ćwierćfinału.

Nadal to drugi z dwóch najwyżej sklasyfikowanych tenisistów, których w Nowym Jorku już nie ma. Wcześniej odpadł lider rankingu ATP i obrońca tytułu Daniił Miedwiediew. Rosjanin stracił też szansę na obronę fotela najlepszego zawodnika w tenisowym zestawieniu. Jego miejsce zajmie Carlos Alcaraz albo Casper Ruud.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Tiafoe - Nadal w 4. rundzie US Open

Tiafoe zaniemówił

To było trzecie spotkanie tych tenisistów w imprezie rangi ATP i pierwsze zwycięstwo Tiafoe.

Wyśmienita passa Amerykanina w Nowym Jorku trwa w najlepsze. Nie stracił w trzech pierwszych meczach seta. W meczu z Nadalem od początku poprzeczkę miał zawieszoną wysoko. Postawił na potężny serwis, ryzyko się opłaciło. Podwójnych błędów miał niewiele (cztery w całym spotkaniu), a siłą podania siał spustoszenie po drugiej stronie siatki – miał aż 18 asów serwisowych, dwukrotnie więcej od Hiszpana.

Tiafoe przełamał rywala i prowadzenia nie oddał. Pierwszy set był jego. W drugim Nadal się odrodził, w ostatnim momencie zapobiegając tie-breakowi. Amerykanin, uskrzydlony głośnym dopingiem, wciąż się nie poddawał. Przełamał faworyta na 4:3 i dowiózł zwycięstwo w tej partii do końca.

Oglądasz Wideo: Eurosport US Open. Nadal przełamany w 4. secie starcia z Tiafoe

Piątej nie było, choć Nadal prowadził w niej już 3:1. Tiafoe, doskonale przygotowany kondycyjnie, wręcz płynący dzięki wsparciu rodaków z trybun, wygrał pięć gemów z rzędu.

Na koniec, wzruszony, zaniemówił.

- Nawet nie wiem, co teraz powiedzieć. Jestem więcej niż szczęśliwy. Jestem na skraju płaczu. Nie mogę w to uwierzyć. On jest jednym z najlepszych zawodników wszech czasów. Zagrałem dziś niesamowicie, ale nie dociera do mnie, co się stało - powiedział Tiafoe jeszcze na korcie.



24-latek po raz pierwszy w karierze dotarł do ćwierćfinału US Open. W dwóch poprzednich edycjach odpadał w 1/8 finału.

Oglądasz Wideo: Eurosport Tiafoe po awansie do ćwierćfinału US Open



Kolejnym rywalem Amerykanina będzie rozstawiony z numerem dziewiątym Andriej Rublow. Rosjanin wygrał z Brytyjczykiem Cameronem Norrie (nr 7.) 6:4, 6:4, 6:4.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału singla mężczyzn:



Frances Tiafoe (USA, 22) - Rafael Nadal (Hiszpania, 2) 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Andriej Rublow (Rosja, 9) - Cameron Norrie (W.Brytania, 7) 6:4, 6:4, 6:4

Jannik Sinner (Włochy, 11) - Ilja Iwaszka (Białoruś) 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3

Marin Cilić (Chorwacja, 17) - Carlos Alcaraz (Hiszpania, 4) 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 3:6