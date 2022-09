Walczyły jak lwice. Kvitova górą w kapitalnym pojedynku mistrzyń

Kvitova w 1/8 finału US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o presji oczekiwań przed US Open

Iga Świątek o presji oczekiwań przed US Open

US Open. Stephens odrabia straty. Przełamanie w 3. gemie 1....

US Open. Stephens odrabia straty. Przełamanie w 3. gemie 1. seta

US Open. Drugie przełamanie Świątek w 1. secie w meczu ze...

US Open. Drugie przełamanie Świątek w 1. secie w meczu ze...

Iga Świątek wygrała 6:3 1. seta w meczu ze Sloane Stephens w 2. rundzie US Open. Wszystkie mecze na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek wygrała 1. seta ze Stephens w meczu 2. rundy US Open

Świątek wygrała 1. seta ze Stephens w meczu 2. rundy US Open

Świątek przełamała Stephens na początku 2. seta meczu 2. rundy US Open

US Open. Świątek powiększyła przewagę w 2. secie w meczu ze...

US Open. Świątek powiększyła przewagę w 2. secie w meczu ze...

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

US Open. Piłka meczowa w spotkaniu Świątek - Stephens

US Open. Piłka meczowa w spotkaniu Świątek - Stephens

Rozmowa ze Świątek na korcie po meczu 2. rundy US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po meczu 2. rundy US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po meczu 2. rundy US Open

Rozmowa Eurosportu z Igą Świątek po meczu 2. rundy US Open

Rozmowa Eurosportu z Igą Świątek po meczu 2. rundy US Open

Rozmowa Eurosportu z Igą Świątek po meczu 2. rundy US Open

Ekspert Eurosportu o tym, jak ważne są szybkie wygrane Igi Świątek w US Open.

Skrót meczu Iga Świątek - Sloane Stephens w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Świątek - Stephens w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Świątek - Stephens w 2. rundzie US Open

Najważniejsze wydarzenia ze spotkania, w którym rozstawiona z ósemką Amerykanka awansowała do kolejnej fazy rywalizacji.

Skrót meczu Pegula - Sasnowicz w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Pegula - Sasnowicz w 2. rundzie US Open

Tak Davis pokonała rywalkę i awansowała do 3. rundy, gdzie zmierzy się z Igą Świątek.

Chorwatka Petra Martic wygrała 6:7 (5-7), 6:1, 6:2 z rozstawioną z nr 4 Hiszpanką Paulą Badosą i awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Badosa odpadła z US Open w 2. rundzie

Badosa odpadła z US Open w 2. rundzie

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 2. rundy Sinner - Eubanks

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 2. rundy Sinner - Eubanks

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w wygranym przez Białorusinkę 6:2, 6:3 meczu z Ukrainką Martą Kostiuk.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open

US Open. Świetna wymiana w meczu Eubanks - Sinner

US Open. Świetna wymiana w meczu Eubanks - Sinner

Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał 6:2, 6:1, 7:5 z Argentyńczykiem Federico Corią i awansował do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Alcaraz awansował do 3. rundy US Open

Skrót meczu Sinner - Eubanks w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Sinner - Eubanks w 2. rundzie US Open

Skrót meczu 2. rundy US Open Coria - Alcaraz

Skrót meczu 2. rundy US Open Coria - Alcaraz

Awans rozstawionej z numerem 6 Białorusinki do kolejnej rundy turnieju.

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 2. rundy Sabalenka - Kanepi

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 2. rundy Sabalenka - Kanepi

US Open. Hurkacz wygrał 1. gema w meczu z Ilią Iwaszką

US Open. Hurkacz wygrał 1. gema w meczu z Ilią Iwaszką

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz odpadł w 2. rundzie US Open

Hurkacz odpadł w 2. rundzie US Open

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w deblu na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open

Zobacz nieszczęśliwy wypadek Rafaela Nadala podczas meczu w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal rozbił sobie nos rakietą podczas meczu 2. rundy US Open

Nadal rozbił sobie nos rakietą podczas meczu 2. rundy US Open

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Nadal awansował do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po triumfie w meczu z Fabio Fognini. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nadal po wygranym meczu 2. rundy US Open

Nadal po wygranym meczu 2. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US...

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Podsumowanie 4. dnia US Open

Podsumowanie 4. dnia US Open

Zobacz najlepsze zagrania z 4. dnia rywalizacji w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Najlepsze zagrania 4. dnia US Open

Najlepsze zagrania 4. dnia US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w US Open

Skrót meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w US Open

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Hradecka/Noskova - Siostry Williams w US Open

Skrót meczu Hradecka/Noskova - Siostry Williams w US Open

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Jason Kubler - Frances Tiafoe w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

Tiafoe awansował do 3. rundy US Open

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Cristina Bucsa - Danielle Collins w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Bucsa - Collins w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Bucsa - Collins w 2. rundzie US Open

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz po przegranym meczu w 2. rundzie US Open

Hurkacz po przegranym meczu w 2. rundzie US Open

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o postawie Igi Świątek. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o niespodziankach w US Open 22. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Corretja o niespodziankach w US Open

Corretja o niespodziankach w US Open

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o Serenie Williams. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ładną wymianę wygraną przez Ons Jabeur w pierwszym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetne zagranie Ons Jabeur w siódmym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetne zagranie Jabeur w 7. gemie 1. seta meczu 3. rundy US...

Świetne zagranie Jabeur w 7. gemie 1. seta meczu 3. rundy US Open

Zobacz genialne zagrania Shelby Rogers w czwartym gemie drugiego seta starcia z Ons Jabeur w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w 9. gemie 2. seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ons Jabeur pokonała Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jabeur awansowała do 4. rundy US Open

Jabeur awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jabeur po awansie do 4. rundy US Open

Jabeur po awansie do 4. rundy US Open

"Szczęśliwy" smecz Murraya w meczu z Berrettinim w 3. rundzie US Open

Kapitalna wymiana w 2. secie meczy Murray - Berrettini w 3. rundzie US Open

26 uderzeń w wymianie między Murrayem i Berrettinim w 3. rundzie US Open

Ons Jabeur pokonał Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w meczu 3. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Jabeur – Rogers w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Jabeur – Rogers w 3. rundzie US Open

Zieliński/Nys wygrali 1. seta z Murrayem/Soares w 2. rundzie debla US Open

Rosolska/Routliffe przegrały 1. seta z McNally/Townsend w 2. rundzie debla US Open

Rosolska/Routliffe wygrały 2. seta z McNally/Townsend w 2. rundzie debla US Open

Zieliński/Nys wygrali z parą Murray/Soares w 2. rundzie debla US Open. Zobacz piłkę meczową w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Matteo Berrettinim po wygranej z Andym Murrayem w 3. rundzie US Open

Berrettini po wygranej z Murrayem w 3. rundzie US Open

Berrettini po wygranej z Murrayem w 3. rundzie US Open

Rosolska/Routliffe przegrały w 2. rundzie US Open z McNally/Townsend

Rosolska/Routliffe przegrały w 2. rundzie US Open z...

Rosolska/Routliffe przegrały w 2. rundzie US Open z...

Skrót meczu Murray - Berrettini w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Murray - Berrettini w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Murray - Berrettini w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Galan - Davidovich Fokina w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Galan - Davidovich Fokina w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Galan - Davidovich Fokina w 3. rundzie US Open

Fantastyczna obrona Gauff w meczu z Keys w 3. rundzie US Open

Fantastyczna obrona Gauff w meczu z Keys w 3. rundzie US Open

Fantastyczna obrona Gauff w meczu z Keys w 3. rundzie US Open

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Gauff awansowała do 4. rundy US Open

Rozmowa z Gauff po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa z Gauff po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa z Gauff po awansie do 4. rundy US Open

US Open. Piłka meczowa w spotkaniu Tomljanovic - Williams w...

US Open. Piłka meczowa w spotkaniu Tomljanovic - Williams w 3....

Oto co miała do powiedzenia Serena Williams po jej ostatnim meczu w karierze.

US Open. Rozmowa na korcie z Sereną Williams po meczu z Ajlą...

US Open. Rozmowa na korcie z Sereną Williams po meczu z Ajlą...

Trzysetowa gra i awans australijskiej zawodniczki. To był zarazem ostatni mecz Williams w bogatej karierze.

Skrót meczu Tomljanovic - Williams w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Tomljanovic - Williams w 3. rundzie US Open

5 najlepszych zagrań Sereny Williams w US Open 2022

5 najlepszych zagrań Sereny Williams w US Open 2022

US Open. Piłka meczowa ze spotkania Kyrgios - Wolf w 3. rundzie

US Open. Piłka meczowa ze spotkania Kyrgios - Wolf w 3. rundzie

Awans Australijczyka rozstawionego z numerem 23. W 4. rundzie zmierzy się on z turniejową jedynką, Daniiłem Miedwiediewem.

US Open. Skrót meczu Kyrgios - Wolf w 3. rundzie

US Open. Skrót meczu Kyrgios - Wolf w 3. rundzie

Awans do 2. rundy Kubota i Hradeckiej.

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 1. rundy Kubot/Hradecka...

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 1. rundy Kubot/Hradecka -...

Skrót meczu Miedwiediew - Wu w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Miedwiediew - Wu w 3. rundzie US Open

Zobacz materiał o ostatnim meczu Sereny Williams w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ostatni mecz Sereny Williams w US Open

Ostatni mecz Sereny Williams w US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams o ewentualnym występie w Australian Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Petra Kvitova aż trzy razy z rzędu popełniła podwójne błędy przy swoim podaniu w 11. gemie 1. seta starcia z Garbine Muguruzą. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania z 5. dnia rywalizacji w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Najlepsze zagrania z 5. dnia US Open

Najlepsze zagrania z 5. dnia US Open

Petra Kvitova wygrała drugiego seta 6:3 w starciu z Garbine Muguruzą w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kvitova wygrała 2. seta w starciu z Muguruzą w 3. rundzie US...

Kvitova wygrała 2. seta w starciu z Muguruzą w 3. rundzie US Open

Cameron Norrie pokonał Holgera Rune w 3. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Norrie pokonał Rune w 3. rundzie US Open

Norrie pokonał Rune w 3. rundzie US Open

Cameron Norrie pokonał Holgera Rune w 3. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Norrie wygrał 2. seta w meczu z Rune w 3. rundzie US Open

Norrie wygrał 2. seta w meczu z Rune w 3. rundzie US Open

Cameron Norrie pokonał Holgera Rune w 3. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Norrie - Rune w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Norrie - Rune w 3. rundzie US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 2. seta w meczu Yuan - Pegula w 3. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Yuan wygrała 2. seta po zaciętej walce z Pegulą

US Open. Yuan wygrała 2. seta po zaciętej walce z Pegulą

Jessica Pegula odniosła triumf w meczu 3. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula awansowała do 4. rundy US Open

Pegula awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Jessica Pegula po triumfie w meczu 3. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula po awansie do 4. rundy US Open

Pegula po awansie do 4. rundy US Open

Wiktoria Azarenka wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Petrą Martić w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka wygrała 1. seta w meczu 3. rundy US Open

Azarenka wygrała 1. seta w meczu 3. rundy US Open

Petra Kvitova pokonała Garbine Muguruzę 5:7, 6:3, 7:6 (12-10) w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Kvitova – Muguruza w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Kvitova – Muguruza w 3. rundzie US Open

Zobacz, co powiedziała Wiktoria Azarenka po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka po awansie do 4. rundy US Open

Azarenka po awansie do 4. rundy US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Alcaraz - Brooksby w 3. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz wygrał 1. seta w starciu z Brooksbym w 3. rundzie US...

Alcaraz wygrał 1. seta w starciu z Brooksbym w 3. rundzie US Open

Zobacz świetne zagranie Alcaraza w 3. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Imponujące zagranie Alcaraza w 1. secie 3. rundy US Open

Imponujące zagranie Alcaraza w 1. secie 3. rundy US Open

Zobacz niesamowitą akcję wygraną przez Jensona Brooksby’ego w trzecim secie starcia z Carlosem Alcarazem. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wiktoria Azarenka pokonała Petrę Martić 6:3, 6:0 w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Azarenka – Martić w 3. rundzie US Open

Skrót meczu Azarenka – Martić w 3. rundzie US Open

Zobacz świetną akcję wygraną przez Carlosa Alcaraza w 3. secie starcia z Jensonem Brooksbym w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz pokonał Jensona Brooksby’ego 6:3, 6:3, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz awansował do 4. rundy US Open

Alcaraz awansował do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Carlos Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open

Alcaraz po awansie do 4. rundy US Open

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Petrę Kvitovą w końcówce starcia z Garbine Muguruzą w meczu 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Petra Kvitova po awansie do 4. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kvitova po awansie do 4. rundy US Open

Kvitova po awansie do 4. rundy US Open

Petra Kvitova pokonała Garbine Muguruzę 5:7, 6:3, 7:6 (12-10) w meczu 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kvitova awansowała do 4. rundy US Open

Kvitova awansowała do 4. rundy US Open

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Kvitova wygrała 5:7, 6:3, 7:6(10) i awansowała do 4. rundy US Open. Do tej fazy w Wielkim Szlemie dotarła pierwszy raz od dwóch lat.

Na koniec wyczerpana i wzruszona podniosła rękę, by podziękować publiczności za doping. Nagrodzili ją owacją na stojąco. Było za co.

Mistrzyni Wimbledonu z 2011 i 2014 w sobotę parokrotnie wychodziła z olbrzymich opresji. Muguruza w trzecim secie serwowała przy stanie 5:3, miała też dwie piłki meczowe przy stanie 6:5 (podawała akurat Kvitova). Niby niewiele, by przesądzić o wyniku meczu, ale nie tego dnia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kvitova awansowała do 4. rundy US Open

Kvitova fighterka

Czeszka w obu sytuacjach wykazała się ponadprzeciętną odpornością psychiczną. Obroniła się raz i drugi, doprowadziła do super tie-breaka, by w nim, dopiero za czwartym razem, wykorzystać piłkę meczową. Niesamowity mecz, epicki, wręcz na miarę finału.

Kvitova, w Nowym Jorku rozstawiona z numerem 21, potwierdziła, że to wciąż światowa czołówka i nie powiedziała ostatniego słowa w US Open. Wciąż straszy potężnym serwisem, w całym spotkaniu posłała aż 14 asów, przy 4 Muguruzy. Miała też dwukrotnie więcej uderzeń kończących (43:21). No i jest fighterką, która łatwo skóry nie sprzeda.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niesamowita wymiana wygrana przez Kvitovą w końcówce starcia z Muguruzą w US Open

- Garbine dobrze serwowała, ale trzymałam nerwy na wodzy – przyznała skromnie Czeszka już po wszystkim.

To było jej szóste zwycięstwo w siódmej konfrontacji z Muguruzą.

- Czułam sympatię kibiców. Miałam wielki tydzień przed przybyciem do Nowego Jorku, to pomogło – dodała.

Kvitova bezpośrednio przed US Open dotarła do finału turnieju w Cincinnati, wcześniej, w czerwcu, wygrała w Eastbourne.

Czeszka w 1/8 finału zagra z Jessiką Pegulą. Amerykanka zameldowała się w czwartej rundzie jako druga najwyżej rozstawiona tenisistka po Ons Jabeur. W nocy czasu polskiego może do nich dołączyć liderka światowego rankingu Iga Świątek, która w nocy z soboty na niedzielę zagra z inną reprezentantką USA Lauren Davis.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pegula awansowała do 4. rundy US Open



Wyniki sobotnich meczów 3. rundy gry pojedynczej kobiet:



Petra Kvitova (Czechy, 21) - Garbine Muguruza (Hiszpania, 9) 5:7, 6:3, 7:6 (12-10)

Jessica Pegula (USA, 8) - Yuan Yue (Chiny) 6:2, 6:7 (6-8), 6:0