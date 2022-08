Novak Djoković nie zagra w US Open. "Niestety, nie będę mógł przyjechać"

Turniej US Open od 29 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

Luz i geniusz. Niesamowita akcja Świątek i Nadala Iga Świątek i... czytaj dalej » 35-letni Serb odmawia przyjęcia szczepionki na COVID-19. Z tego powodu w styczniu został deportowany z Australii i opuścił wielkoszlemowy Australian Open w Melbourne.

Później jeszcze nie mógł zagrać w kilku innych imprezach, a w czwartek oficjalnie potwierdził, że opuści również startujące 29 sierpnia US Open.

Poczeka na kolejną okazję

"Niestety, nie będę mógł w tym roku przyjechać do Nowego Jorku i zagrać w US Open. Dziękuję swoim fanom za wszystkie wiadomości ze wsparciem i życzę powodzenia pozostałym graczom. Pozostanę w dobrej formie i dobrym nastawieniu i zaczekam na następną okazję do rywalizacji" - napisał Djoković w mediach społecznościowych.



Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world! — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022





Serb już wcześniej zapowiedział, że jest gotowy opuścić turnieje Wielkiego Szlema, jeżeli warunkiem występu będzie przyjęcie szczepionki, a zgodnie z obowiązującymi przepisami każda przyjeżdżająca do USA osoba musi okazać dowód pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19.

- To jakiś żart - tak brak pozwolenia na występ Djokovicia w Nowym Jorku określił legendarny John McEnroe.

W klasyfikacji tenisistów z największą liczbą triumfów w imprezach wielkoszlemowych Serb jest z 21 zwycięstwami drugi, a wyprzedzający go Rafael Nadal wygrał jeden więcej turniej tej rangi.