Niesamowita wymiana, Nadal eksploduje. "Ekstremalnie trudne odegrania"

Frances Tiafoe wyeliminował Rafaela Nadala z US Open 2022

Niemka Jule Niemeier wygrała 6:4, 7:6 (7-5) z Chinką Qinwen Zheng i awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Zobacz piłkę meczową.

Skrót meczu Zheng - Niemeier w 3. rundzie US Open

Rafael Nadal wygrał 6:0, 6:1, 7:5 z Francuzem Richardem Gasquetem w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Rafael Nadal wygrał 6:0, 6:1, 7:5 z Francuzem Richardem Gasquetem w 3. rundzie US Open. Zobacz skrót meczu.

Skrót meczu Shapovalov - Rublow w 3. rundzie US Open

Amerykanin Frances Tiafoe wygrał 7:6 (9-7), 6:4, 6:4, z Argentyńczykiem Diego Schwatrzmanem w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Skrót meczu Schwartzman - Tiafoe w 3. rundzie US Open

Chorwat Marin Cilić wygrał 7:5 (13-11), 6:7 (3-7), 6:2, 7:5 z Brytyjczykiem Danielem Evansem i awansował do 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Skrót meczu Cilić - Evans w 3. rundzie US Open

Najlepsze zagrania 6. dnia US Open

Ilia Iwaszka wygrał 6:4, 3:6, 6:2, 6:3 z Włochem Lorenzo Musettim i awansował do 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Skrót meczu Iwaszka - Musetti w 3. rundzie US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Zieliński/Nys - Escobar/Behar w 3. rundzie debla. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz genialne zagranie za słupkiem w wykonaniu Ruuda w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz zaskakujące zachowanie Mouteta w meczu z Ruudem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz zagranie za słupkiem w wykonaniu Mouteta w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Świetna wymiana zakończona zagraniem Mouteta za słupkiem

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Matteo Berrettini po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Piłka meczowa ze spotkania Ruud - Moutet w 4. rundzie

Oto co miał do powiedzenia norweski tenisista po zwycięstwie w 4. rundzie turnieju.

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Malwina Rowińska przegrała w 1. rundzie US Open juniorów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Borys Zgoła odpadł w 1. rundzie US Open juniorów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Caroline Garcia po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Caroline Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Coco Gauff odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Awans Amerykanki do ćwierćfinału po dwóch setach.

Skrót meczu 4. rundy US Open.

Po długim meczu Rosjanin melduje się w ćwierćfinale US Open.

Australijska tenisistka po dwóch setach awansowała do ćwierćfinału.

To co najlepsze na nowojorskich kortach na zakończenie pierwszego tygodnia.

Awans do ćwierćfinału rozstawionej z numerem 5 Tunezyjki.

Co chciał zrobić Nick Kyrgios w tej sytuacji?

Trening Świątek przed meczem z Niemeier w 4. rundzie US Open

Kvitova przełamana już w 1. gemie meczu z Pegulą w 4. rundzie US Open

Przełamanie powrotne Kvitovej w 1. secie meczu z Pegulą w 4. rundzie US Open

Mecz Norrie - Rublow w 4. rundzie US Open został przerwany z powodu ulewy. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Mecz Norrie - Rublow w 4. rundzie US Open został przerwany z powodu ulewy. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przełamanie Norriego w starciu z Rublowem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokonał Camerona Norrie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula wygrała 1. seta meczu z Kvitową w 1/8 finału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt o rywalce Igi Świątek - Jule Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Marcin Wrona przed starciem Igi Świątek z Jule Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ważny gem Peguli w meczu z Kvitovą w 1/8 finału US Open

Pegula awansowała do ćwierćfinału US Open

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 1. gema w drugim secie przy własnym serwisie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Kvitova - Pegula w 1/8 finału US Open

Tiafoe wygrał 1. seta w meczu z Nadalem w 1/8 finału US Open

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetna zagrania Igi Świątek w 3. secie meczu z Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Jana Zielińskiego w ćwierćfinale debla w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Świątek - Niemeier w 1/8 finału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe przełamał Nadala w 7. gemie czwartego seta w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetne zagranie Tiafoe w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Australijczycy Nick Kyrgios i Thanasi Kokkinakis odpadli w 3. rundzie debla w US Open po przegranym 6:3, 6:7 (6-8), 6:7 (8-10) meczu z brytyjsko-fińską parą Lloyd Glaspool i Harri Heliovaara.

Skrót meczu Kyrgios/Kokkinakis - Glaspool/Heliovaara w 3. rundzie debla w US Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału US Open

Włoch Jannik Sinner wygrał 6:1, 5:6, 6:2, 4:6, 6:3 z Rosjaninem Ilją Iwaszką w meczy 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Skrót meczu Iwaszka - Sinner w 1/8 finału US Open

Aryna Sabalenka wygrała 3:6, 6:3, 6:2 z Amerykanką Danielle Collins i awansowała do ćwierćfinału US Open. Zobacz piłkę meczową.

Skrót meczu Collins - Sabalenka w 1/8 finału US Open

Fenomenalna obrona Cilicia w 4. secie meczu z Alcarazem w 1/8 finału US Open

Cilić przełamał Alcaraza w 4. secie meczu 1/8 finału US Open

Cilić wygrał 4. seta meczu z Alcarazem w 1/8 finału US Open

Alcaraz przełamany na początku decydującego seta w 1/8 finału US Open

Przełamanie powrotne Alcaraza w 5. secie meczu z Ciliciem w 1/8 finału US Open

Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 Chorwata Marina Cilicia i uzupełnił skład ćwierćfinalistów US Open. Zobacz piłkę meczową.

Alcaraz po awansie do ćwierćfinału US Open

Skrót meczu Cilić - Alcaraz w 1/8 finału US Open

Pięć najlepszych zagrań 8. dnia US Open

Zobacz genialne zagrania Nadala i Tiafoe w 4. secie czwartej rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Turniej US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Tiafoe na skraju płaczu. "Świat się zatrzymał" Frances Tiafoe... czytaj dalej » Czwarta partia dopiero rozkręcała się, Hiszpan i Amerykanin rozgrywali pierwszego gema. Serwował Nadal, który musiał gonić wynik (przegrywał 1:2 w setach). W akcji przy stanie 15-30 od razu ruszył do ataku. Tiafoe bronił się zaciekle, obaj tenisiści zresztą dobiegali do piłek, które wydawały się niemożliwe do odegrania. A jednak.

WYNIKI TURNIEJU MĘŻCZYZN>>>>

"Ekstremalnie trudne odegrania"

W końcu punkt zdobył Nadal, który zaraz eksplodował. Krzyknął, wyrzucił ręce do góry w geście triumfu, napędzając się do dalszej gry.

- Co ci ludzie grają! - skwitował na antenie Eurosportu Karol Stopa.

- Ręce same składają się do oklasków. To jest prawdopodobnie akcja meczu. Ofensywa, defensywa, dobiegi, ekstremalnie trudne odegrania - analizował Radosław Szymanik.

Ostatecznie czwarty set należał do Tiafoe, który wygrał spotkanie 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. 24-latek po raz pierwszy w karierze dotarł do ćwierćfinału US Open. W dwóch poprzednich edycjach odpadał w 1/8 finału.



Kolejnym rywalem Amerykanina będzie rozstawiony z numerem dziewiątym Andriej Rublow. Rosjanin wygrał z Brytyjczykiem Cameronem Norrie (nr 7.) 6:4, 6:4, 6:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Tiafoe - Nadal w 4. rundzie US Open

Koniec serii Nadala

Nadal, 22-krotny zwycięzca imprez wielkoszlemowych, co jest rekordem, doznał pierwszej w tym roku porażki w imprezie tej rangi. Po triumfach w Australian Open i French Open wycofał się przed półfinałem Wimbledonu z powodu kontuzji mięśni brzucha.



Zakończeniu uległa także seria Hiszpana, który w swoich 16 poprzednich Wielkich Szlemach docierał co najmniej do ćwierćfinału.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału singla mężczyzn:



Frances Tiafoe (USA, 22) - Rafael Nadal (Hiszpania, 2) 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Andriej Rublow (Rosja, 9) - Cameron Norrie (W.Brytania, 7) 6:4, 6:4, 6:4

Jannik Sinner (Włochy, 11) - Ilja Iwaszka (Białoruś) 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3

Marin Cilić (Chorwacja, 17) - Carlos Alcaraz (Hiszpania, 4) 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 3:6