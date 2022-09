Wyjątkowy gość na meczu Świątek. Utrudnił jej koncentrację

"Przyjaciele" na całym świecie, w tym również w Polsce, mają kultowy status. Serial o szóstce znajomych przez lata przyciągał przed telewizory ogromną widownię. Jednego z głównych bohaterów, Chandlera Binga, grał Perry. Aktora nie zabrakło na trybunach podczas finału, w którym Iga Świątek mierzyła się z Ons Jabeur. Jego obecność wyłapały kamery na początku pierwszego seta.

Oglądasz Wideo: Eurosport Matthew Perry na trybunach podczas finału kobiet US Open

Reakcja Świątek

Do sytuacji po swoim triumfie odniosła się w mediach społecznościowych Świątek.

"Moja reakcja, kiedy próbuję być skupiona, ale widzę na trybunach Matthew Perry'ego. Czy może być coś bardziej ekscytującego?" - napisała Polka na Twitterze, okraszają wpis fragmentem z "Przyjaciół".



Świątek pokonała Jabeur 6:2, 7:6 i zdobyła swój trzeci wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej dwukrotnie wygrywała Rolanda Garrosa.