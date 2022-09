Dlaczego Hurkacz rozczarował, a Świątek zaimponowała w 2. rundzie US Open?

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Wang Xiyu pokonała Marię Sakkari w 2. rundzie US Open. Zobacz, co powiedziała po zwycięstwie.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Zobacz, jak wyglądał trening Huberta Hurkacza przed kolejnym starciem w US Open.

Andy Murray odniósł triumf w 2. rundzie US Open.

Madison Keys odniosła triumf w 2. rundzie US Open.

Coco Gauff odniosła triumf w 2. rundzie US Open.

Berrettini odniósł triumf w 2. rundzie US Open.

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Nick Kyrgios pokonał Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open.

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Casper Ruud pokonał Tima van Rijthovena 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Bianca Andreescu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania.

Jack Draper pokonał Feliksa Augera-Aliassime'a 6:4, 6:4, 6:4 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz skrót z tego spotkania.

Zobacz, co powiedział Jakub Rogalski, fizjoterapeuta Huberta Hurkacza, o formie Polaka na US Open.

Anett Kontaveit popłakała się na konferencji prasowej po porażce w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział trener Huberta Hurkacza Craig Boynton o jego formie i rywalu Polaka w 2. rundzie US Open.

Zobacz najlepsze zagrania trzeciego dnia US Open.

Iga Świątek przygotowuje się do spotkania w 2. rundzie US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Chorwatka Petra Martic wygrała 6:7 (5-7), 6:1, 6:2 z rozstawioną z nr 4 Hiszpanką Paulą Badosą i awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Azarenka awansowała do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową w wygranym przez Białorusinkę 6:2, 6:3 meczu z Ukrainką Martą Kostiuk.

Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał 6:2, 6:1, 7:5 z Argentyńczykiem Federico Corią i awansował do 3. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w deblu na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka w 2. rundzie US Open.

Zobacz nieszczęśliwy wypadek Rafaela Nadala podczas meczu w 2. rundzie US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Rafael Nadal po triumfie w meczu z Fabio Fognini.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Diego Schwartzman - Alexei Popyrin w 2. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Rafael Nadal - Fabio Fognini w 2. rundzie US Open.

Zobacz, jak wyglądał 4. dzień rywalizacji na kortach w US Open.

Zobacz najlepsze zagrania z 4. dnia rywalizacji w US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz sytuację z meczu Gaston/Musetti - Kokkinakis/Kyrgios w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Lucie Hradecka/Linda Noskova - Serena Williams/Venus Williams w 1. rundzie debla na US Open.

Zobacz ostatnie zagrania ze spotkania Jason Kubler - Frances Tiafoe w 2. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Cristina Bucsa - Danielle Collins w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o niespodziankach w US Open 22.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o Serenie Williams.

Zobacz ładną wymianę wygraną przez Ons Jabeur w pierwszym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz świetne zagranie Ons Jabeur w siódmym gemie pierwszego seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz genialne zagrania Shelby Rogers w czwartym gemie drugiego seta starcia z Ons Jabeur w meczu 3. rundy US Open.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w 9. gemie 2. seta starcia z Shelby Rogers w meczu 3. rundy US Open.

Ons Jabeur pokonała Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po awansie do 4. rundy US Open.

Ons Jabeur pokonał Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w meczu 3. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po przegranym starciu z Ilją Iwaszką w US Open.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Alex Corretja o postawie Igi Świątek.

Iga Świątek idzie jak burza. Na US Open jest bezlitosna dla rywalek. Pierwsza rakieta świata pewnie wywalczyła wejście do trzeciej rundy. Niestety - pozostałych Polaków w grze pojedynczej już nie zobaczymy. Jako ostatni odpadł Hubert Hurkacz.

Trudny dzień za polskimi kibicami podczas tegorocznego US Open. Sukces mamy połowiczny, sympatycy Hurkacza niestety muszą obejść się smakiem, jeżeli chodzi o dalsze występy naszego najlepszego tenisisty.

Na drodze Polaka stanął Ilja Iwaszka, zawodnik z kraju, którego nazwy słusznie nie wymienię. Cały internet zastanawia się, jaki rodzaj klątwy krąży nad głową wrocławianina. Czy to sprawa bariery psychologicznej, czy też fizycznej, związanej z grą na długim dystansie? A może presja szeroko pojętej opinii publicznej działa na "Hubiego" tak, że ten nie może spokojnie spać pod niebem Nowego Jorku?

Nie wiem, przyznaję, głupi już jestem od rozwiązywania tych wszystkich zagadek. Nie lepiej byłoby pójść z psem na spacer i pooddychać czystym, wiejskim powietrzem?

Pomarzyć dobra rzecz, w trakcie takich wielkich imprez pracujemy jednak na pełen gwizdek. A wracając do Huberta, to zabrakło naprawdę niewiele, wystarczyło wygrać trzeciego seta, który padł łupem Iwaszki. Gdyby nasz tenisista objął prowadzenie 2:1, grałby dużo pewniej i swobodniej, a tak przez większą część tego meczu prezentował się niestety zbyt bojaźliwie i nie za bardzo przejmował inicjatywę. A jak Hurkacz gry nie prowadzi, to zazwyczaj kończy się to dla niego porażką.

Nie inaczej skończyło się tym razem, a na kolejne emocje związane z występami Polaka musimy poczekać do stycznia, kiedy to tenisowa karuzela będzie kręcić się na antypodach, podczas Australian Open.

Kiepski duplikat rywalki Świątek

Dość o panach, teraz czas na panie (kolejność trochę nieelegancka). Mecz Igi Świątek ze Sloane Stephens miał być spotkaniem podwyższonego ryzyka, choćby z racji tego, że niedawno obie zawodniczki rozegrały w Cincinnati całkiem niezły, stojący na dobrym poziomie, i do tego bardzo zacięty pojedynek. Obawiano się tego, że grająca u siebie i pałająca żądzą rewanżu Amerykanka będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony.

Niestety dla grającej przed własną publicznością Sloane mecz w jej przypadku zaczął się wręcz fatalnie. Sporo niewymuszonych błędów, złych decyzji, a w dodatku mizerna ruchliwość - można było odnieść wrażenie, że na przestrzeni kilkunastu dni ktoś podmienił tenisistkę, a duplikat nie przedstawia żadnej wartości.

Mecz zaś okazał się rwany, pełen szarpaniny - próżno było szukać tutaj rytmu i tempa, może poza kilkoma wymianami. Oka nie było na czym zawiesić, niestety...

Brawa należą się Idze za to, że grała swoje i nie chciała wyważać otwartych drzwi. Nie jest to prosta sztuka, gdyż czasami taka sytuacja prowokuje wręcz do dziwnych rozwiązań taktyczno-technicznych. Po meczu mogliśmy odetchnąć głęboko z ulgą, że to już koniec tego widowiska.

Iga przeszła do kolejnej rundy suchą stopą (z całym szacunkiem do pana Karola). Teraz, już w sobotę, czeka na nią Amerykanka Lauren Davis, która gra tenis łatwy dla naszej zawodniczki. Ale przecież to tylko sport, tylko tenis...