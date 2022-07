Czy Djoković zagra w US Open? Jest petycja

Wszystko wskazuje na to, że Djoković nie będzie mógł wziąć udziału w tegorocznej edycji imprezy w Nowym Jorku ze względu na przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z nimi podróżni planujący wjechać do kraju muszą być w pełni zaszczepieni i przed wejściem na pokład samolotu przedstawić odpowiednie, wiarygodne dokumenty. Świątek otwiera listę zgłoszeń do turnieju w Cincinnati. Możliwe starcie z legendą Iga Świątek... czytaj dalej »

Djoković stracił już Australian Open

21-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema w styczniu nie mógł bronić tytułu w Melbourne po tym, jak został deportowany z Australii wskutek braku szczepienia przeciw COVID-19.

W Roland Garros odpadł w ćwierćfinale, a Wimbledon wygrał. W przypadku US Open na razie najbliżej jest jednak scenariusz australijski, dlatego sprawy w swoje ręce wzięli kibice.

"Na tym etapie pandemii nie ma absolutnie żadnego powodu, aby nie pozwolić Djokoviciowi na grę w US Open 2022" - napisano w petycji skierowanej do USTA, która w internecie pojawiła się 21 czerwca.

Jej autorzy wzywają amerykański rząd i kierownictwo USTA do podjęcia działań, które "umożliwią grę najlepszej rakiecie świata".

Serb, który triumfował ostatnio w Wimbledonie, w lutym zapowiedział, że jest gotowy zrezygnować z gry w turniejach Wielkiego Szlema, jeżeli będzie zmuszany do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

Tegoroczny US Open rozpocznie się 29 sierpnia. Transmisje z tej imprezy będzie można obejrzeć w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.