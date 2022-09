Szalony mecz, roztrzaskane rakiety na koniec. Wściekły Kyrgios, Rosjanin w siódmym niebie

Nick Kyrgios pożegnał się z US Open

Borys Zgoła odpadł w 1. rundzie US Open juniorów. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Caroline Garcia po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Caroline Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Coco Gauff odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po zwycięstwie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Awans Amerykanki do ćwierćfinału po dwóch setach.

Skrót meczu 4. rundy US Open.

Po długim meczu Rosjanin melduje się w ćwierćfinale US Open.

Australijska tenisistka po dwóch setach awansowała do ćwierćfinału.

To co najlepsze na nowojorskich kortach na zakończenie pierwszego tygodnia.

Awans do ćwierćfinału rozstawionej z numerem 5 Tunezyjki.

Co chciał zrobić Nick Kyrgios w tej sytuacji?

US Open. Mats Wilander o Jule Niemeier przed meczem Igi Świątek

US Open. Mats Wilander o Jule Niemeier przed meczem Igi Świątek

Trening Świątek przed meczem z Niemeier w 4. rundzie US Open

Kvitova przełamana już w 1. gemie meczu z Pegulą w 4. rundzie US Open

Przełamanie powrotne Kvitovej w 1. secie meczu z Pegulą w 4. rundzie US Open

Mecz Norrie - Rublow w 4. rundzie US Open został przerwany z powodu ulewy. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Mecz Norrie - Rublow w 4. rundzie US Open został przerwany z powodu ulewy. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przełamanie Norriego w starciu z Rublowem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Andriej Rublow pokonał Camerona Norrie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula wygrała 1. seta meczu z Kvitową w 1/8 finału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt o rywalce Igi Świątek - Jule Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Marcin Wrona przed starciem Igi Świątek z Jule Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ważny gem Peguli w meczu z Kvitovą w 1/8 finału US Open

Pegula awansowała do ćwierćfinału US Open

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 1. gema w drugim secie przy własnym serwisie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Kvitova - Pegula w 1/8 finału US Open

Tiafoe wygrał 1. seta w meczu z Nadalem w 1/8 finału US Open

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetna zagrania Igi Świątek w 3. secie meczu z Niemeier. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Jana Zielińskiego w ćwierćfinale debla w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Świątek - Niemeier w 1/8 finału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz genialne zagrania Nadala i Tiafoe w 4. secie czwartej rundy US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe przełamał Nadala w 7. gemie czwartego seta w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetne zagranie Tiafoe w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Australijczycy Nick Kyrgios i Thanasi Kokkinakis odpadli w 3. rundzie debla w US Open po przegranym 6:3, 6:7 (6-8), 6:7 (8-10) meczu z brytyjsko-fińską parą Lloyd Glaspool i Harri Heliovaara.

Skrót meczu Kyrgios/Kokkinakis - Glaspool/Heliovaara w 3. rundzie debla w US Open

Skrót meczu Azarenka - Pliskova w 4. rundzie US Open

Włoch Jannik Sinner wygrał 6:1, 5:6, 6:2, 4:6, 6:3 z Rosjaninem Ilją Iwaszką w meczy 4. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Skrót meczu Iwaszka - Sinner w 1/8 finału US Open

Aryna Sabalenka wygrała 3:6, 6:3, 6:2 z Amerykanką Danielle Collins i awansowała do ćwierćfinału US Open. Zobacz piłkę meczową.

Skrót meczu Collins - Sabalenka w 1/8 finału US Open

Fenomenalna obrona Cilicia w 4. secie meczu z Alcarazem w 1/8 finału US Open

Cilić przełamał Alcaraza w 4. secie meczu 1/8 finału US Open

Cilić wygrał 4. seta meczu z Alcarazem w 1/8 finału US Open

Alcaraz przełamany na początku decydującego seta w 1/8 finału US Open

Przełamanie powrotne Alcaraza w 5. secie meczu z Ciliciem w 1/8 finału US Open

Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 Chorwata Marina Cilicia i uzupełnił skład ćwierćfinalistów US Open. Zobacz piłkę meczową.

Skrót meczu Cilić - Alcaraz w 1/8 finału US Open

Pięć najlepszych zagrań 8. dnia US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Światek po awansie do ćwierćfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, w którym Rafa Nadal odpuścił walkę o punkt jeszcze w trakcie gry w starciu z Francesem Tiafoe. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz szaloną akcję wygraną przez Caspra Ruuda w trzecim gemie drugiego seta starcia z Matteo Berrettinim w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud wygrał drugiego seta 6:4 w starciu z Matteo Berrettinim w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Zieliński po ćwierćfinale gry podwójnej w US Open.

Casper Ruud jako pierwszy zameldował się w półfinale US Open, pokonując Matteo Berrettiniego.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Ruud – Berrettini w ćwierćfinale US Open

Tunezyjka zameldowała się w półfinale US Open.

Skrót meczu Jabeur - Tomljanovic w ćwierćfinale US Open

Jabeur po awansie do półfinału US Open

Caroline Garcia po awansie do półfinału US Open

Karen Chaczanow po awansie do półfinału US Open

Francuzka Caroline Garcia wygrała 6:3, 6:4 z Amerykanką Coco Gauff i awansowała do półfinału US Open. Zobacz piłkę meczową.

Karen Chaczanow wygrał 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3-7), 6:4 z Nickiem Kyrgiosem i awansował do półfinału US Open. Zobacz piłkę meczową.

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w player.pl

Kyrgios tryskał humorem przed ćwierćfinałem. Miał za sobą 26 zwycięstw w 31 ostatnich spotkaniach, a na rozkładzie w Nowym Jorku między innymi lidera rankingu Daniiła Miedwiediewa. W ogóle rozgrywa sezon życia. Dotarł do finału Wimbledonu, a w Waszyngtonie wygrał pierwszy od trzech lat turniej.

Zażartował nawet, że jeśli zdobędzie swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, to może zakończyć karierę. Nie zdobędzie, może grać dalej. Ze złudzeń odarł go Chaczanow, rozstawiony w US Open z dalekim, 27. numerem. Rosjanin świętuje, bo ma swój pierwszy półfinał w Wielkim Szlemie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Kyrgios - Chaczanow w ćwierćfinale US Open

Lekarz u Kyrgiosa

To była walka na noże, nikt nie chciał odpuścić. Pierwsze przełamanie nastąpiło dopiero w dwunastym gemie, dzięki czemu Chaczanow przechylił szalę w secie otwarcia na swoją stronę.

Casper Ruud pierwszym półfinalistą US Open 2022 Casper Ruud... czytaj dalej » Kyrgios tymczasem zaniemógł, poprosił o przerwę medyczną. Miał problem z nogą, skarżył się, że nie może chodzić. Interwencja lekarza pomogła. Australijczyk wrócił do gry i wyrównał stan meczu.

Nie trzymał jednak nerwów na wodzy. Gdy w kolejnej partii przez szwankujący forhend stracił szansę na przełamanie, wyładował złość na rakiecie. Po raz pierwszy, ale nie ostatni tego dnia, o czym później.

Walczył jak lew, próbował się odgryzać. Obronił dwie piłki setowe, ale duża w tym zasługa rywala. Tylko Chaczanow wie, dlaczego piłka po jego dropszocie wylądowała w trybunach. Tak było w dziesiątym gemie, ale w dwunastym Rosjanin dopiął swego. Prowadził w setach 2:1.

Kyrgios dalej się pieklił, zdążył znokautować butelkę z wodą. Chyba pomogło, bo czwartego seta wygrał po tie-breaku.

Chaczanow nie dał się przełamać

Decydująca partia należała do Chaczanowa. Przełamał Australijczyka w pierwszym gemie, sam nie dał się przełamać, choć wybuchający rywal miał do tego dwie doskonałe sytuacje.

Oglądasz Wideo: Eurosport Karen Chaczanow po awansie do półfinału US Open

Rosjanin triumfował, osiągnął najlepszy wynik w karierze w Wielkim Szlemie. A Kyrgios? Cóż, postąpił w spodziewany sposób. Mecz się skończył po trzech godzinach i 41 minutach gry, panowie podali sobie ręce, a on za moment rozbił dwie rakiety i ekspresowo udał się do szatni.

- To był szalony mecz, takiego się spodziewałem. Byłem gotowy do rozegrania pięciu setów - przyznał po meczu 26-latek.



Chaczanow po raz pierwszy w karierze awansował do 1/2 finału turnieju wielkoszlemowego. W pojedynku z Kyrgiosem miał 30 asów, cztery przełamania i 63 uderzenia wygrywające.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kyrgios połamał dwie rakiety po meczu z Chaczanowem

Jego rywalem w walce o finał będzie Casper Ruud. Norweg pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 6:1, 6:4, 7:6 (7-4) i jako pierwszy awansował do półfinału tegorocznego US Open.

Wyniki wtorkowych ćwierćfinałów singla mężczyzn:



Casper Ruud (Norwegia, 5) - Matteo Berrettini (Włochy, 13) 6:1, 6:4, 7:6 (7-4)

Karen Chaczanow (Rosja, 27) - Nick Kyrgios (Australia, 23) 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3-7), 6:4