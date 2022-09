Polak w drugiej rundzie debla w US Open

Teraz na Polaka oraz zawodnika z Monako czeka o wiele trudniejsze zadanie. Para, która ma za sobą przegrany finał ATP 250 w Winston-Salem, czeka bowiem na jednego ze starych znajomych.

W drugiej rundzie na Flushing Meadows Zieliński i Nys spotkają się z Jamie'em Murrayem oraz Bruno Soaresem.

Z pierwszym z panów, starszym bratem bardziej uznanego i utytułowanego Andy'ego, grali właśnie w meczu o tytuł w Winston-Salem. Wtedy jednak Brytyjczykowi towarzyszył Australijczyk Matthew Ebden, dziś jego partnerem jest tenisista z Brazylii.

Łącznie do debla w nowojorskiej imprezie przystąpiło sześcioro Polaków, wszyscy z zagranicznymi partnerami. W środę awansować zdołały rozstawione z numerem 16. Alicja Rosolska i Nowozelandka Erin Routliffe. Pokonały Katarzynę Kawę i Niemkę Vivian Heisen 6:2, 3:6, 6:1.

Odpadli natomiast Katarzyna Piter, która występowała w parze z Rosjanką Warwarą Graczową, a także Łukasz Kubot i Belg Sander Gille.

W czwartek na kort wyjdą jeszcze Magda Linette i Serbka Aleksandra Krunic, które zagrają z Anną Daniliną z Kazachstanu i Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Wyniki 1. rundy debla US Open:

Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako) - Fabrice Martin, Jonny O'Mara 7:6 (8-6), 6:1