Wyjątkowe podziękowania. Świątek nie zapomniała o swoim zespole

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

W finale w Nowym Jorku Świątek pokonała Jabeur 6:2, 7:6 (7-5). Liderka światowego rankingu wywalczyła tym samym drugi w tym roku, a trzeci w karierze tytuł wielkoszlemowy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała US Open 2022

Świątek: dobrze wiecie, jak było ciężko

Był Paryż, teraz Nowy Jork. Iga Świątek z kolejnym takim tytułem Iga Świątek... czytaj dalej » Polka nie ukrywała radości z wygranej, ale świetnie zdaje sobie sprawę, że ten triumf nie jest wyłącznie jej zasługą.

W pomeczowej rozmowie na korcie raszynianka doceniła swój zespół, z trenerem Tomaszem Wiktorowskim na czele.

- Dobrze wiecie, jak było ciężko. Bardzo przepraszam, że czasem jestem dla was trudna. To wy jesteście tymi mądrzejszymi, świetnie wiecie, co ja mam robić - powiedziała.

- Bywam uparta, ale mam wokół siebie ludzi, którzy świetnie mnie rozumieją. Bez nich nie byłoby mnie tutaj, nie byłabym tak dobrze przygotowana. Dziękuję Wam - dodała, kierując w kierunku sztabu symboliczne "serce".

Tak relacjonowaliśmy mecz Świątek - Jabeur na żywo w eurosport.pl.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek podziękowała osobom ze swojego sztabu

Po ceremonii wręczenia nagród nie zabrakło także uścisku Świątek z członkami sztabu trenerskiego, czyli z Wiktorowskim, psycholog Darią Abramowicz oraz fizjoterapeutą Maciejem Ryszczukiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek w uścisku ze swoim zespołem po wygraniu US Open

Iga Świątek (Polska, 1) - Ons Jabeur (Tunezja, 5) 6:2, 7:6 (7-5)