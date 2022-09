Męki zamiast spacerku. Iga Świątek w 1/8 finału US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek o Amerykance wiedziała niewiele i tego nie ukrywała.

- Nie wiem o niej za dużo. Grałyśmy razem na treningu, ale to było w 2019 roku – szukała w pamięci najlepsza tenisistka na świecie.

Obie zawodniczki w tenisowej hierarchii dzieli przepaść.

Siedem lat starsza Davis, niegdyś 27. rakieta świata, a dziś na początku drugiej setki rankingu, jeszcze nie przebiła się do 4. rundy wielkoszlemowej rywalizacji, a w US Open w 3. rundzie wystąpiła po raz pierwszy, a był to jej 10. start.

Źródło: Getty Images Lauren Davis

WYNIKI TURNIEJU KOBIET>>>

Szybkie przełamanie

Co z tego, skoro już na początku Światek, od pięciu miesięcy lidera rankingu WTA, napotkała poważne problemy. Wygranie pierwszego gema, jej podania, było poważnym wyzwaniem. Davis postawiła twarde warunki. Filigranowa, ale bardzo szybka Amerykanka pracowała na korcie jak nakręcona. Była blisko przełamania Igi, zabrakło jej jednej wygranej piłki. Polka pozbierała się i zaczęła gromadzić zaliczkę, a rywalka jakby osłabła.

Źródło: Imago Iga Świątek

Za moment to ona odebrała rywalce podanie. Świątek gema zakończyła efektownym smeczem. Prowadziła 2:0.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek przełamała Davis już w 2. gemie 1. seta

Nie zamierzała się zatrzymać. Dorzuciła gema wygranego do zera i pociąg z napisem "Iga Świątek" odjeżdżał. Reszta w tej partii była formalnością.

Oglądasz Wideo: Eurosport Agresywna gra Świątek w 2. gemie 1. seta starcia z Davis w 3. rundzie US Open

Davis poprosiła o przerwę medyczną

Po drodze Amerykanka poprosiła o pomoc. Na korcie pojawiła się lekarz. Sprawdziła ciężko oddychającej Davis ciśnienie. Przerwa trwała kilkadziesiąt sekund. Gdy grę wznowiono, Amerykanka jak gdyby nigdy nic wygrała swoje podanie i zmniejszyła straty. Było 5:3 dla Świątek.

Polka w końcu postawiła kropkę nad i. Skończyło się na 6:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała 1. seta w starciu z Davis w 3. rundzie US Open

Świątek przełamana, Davis odjechała

Davis nie zamierzała się łatwo poddać. Wygrała swoje podanie, a w kolejnym gemie poszła za ciosem, przełamała Świątek. Tablica wyników wyglądała zaskakująco - 2:0 dla Amerykanki na otwarcie drugiego seta.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niesamowity return Davis, Świątek przełamana w 2. gemie 2. seta

To nie wszystko. Wspierana przez publiczność i posyłająca bekhendy nie do odebrania Davis kontynuowała swoją passę. Nie oddała swojego podania i Iga była w tarapatach. Owacji dla dzielnie poczynającej sobie amerykańskiej tenisistki nie było końca. 3:0.

Konia z rzędem temu, kto przed meczem zakładał taki scenariusz.

Zaciśnięta pięść Świątek

W końcu Świątek miała okazję zacisnąć pięść. Wygrała swoje podanie, ale po wielominutowych mękach. Odetchnęła na moment, musiała dalej się starać, by pościg za rywalką skończyć sukcesem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek długo walczyła o wygranie 4. gema w 2. secie starcia z Davis

Żeby odrobić straty, trzeba rywalkę przełamać. Tymczasem Davis w drugim secie poprawiła swój serwis i prowadziła już 4:1.

Iga nie wywiesiła białej flagi i w końcu dopięła swego. Najpierw wykorzystała swoje podanie, później rywalkę przełamała i miała ją już na wyciągnięcie ręki. Dopadła Amerykankę w kolejnym gemie. Było 4:4. Kryzys zażegnany. Mnożące się niewymuszone błędy można było puścić w niepamięć.

Świątek wygrała pięć gemów z rzędu

Teraz to przyciśnięta Davis zaczęła się gubić. Świątek znów ją przełamała, wygrała cztery gemy z rzędu i serwowała o czwartą rundę. Z powodzeniem. Na koniec znów była zaciśnięta pięść i okrzyk radości, ale to był arcytrudny mecz, najpoważniejsze wyzwanie Igi w tegorocznym US Open.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek odrobiła straty, remis po ośmiu gemach w 2. secie starcia z Davis

Polka w trwającym turnieju jeszcze nie straciła seta. Wyrównała też swoje najlepsze osiągnięcie w tej imprezie i podobnie jak przed rokiem zameldowała się w 1/8 finału.

Jej kolejną rywalką będzie w poniedziałek Jule Niemeier. Niemiecka tenisistka wygrała z Chinką Qinwen Zheng 6:4, 7:6 (7-5).

IGA ŚWIĄTEK - LAUREN DAVIS 6:3, 6:4